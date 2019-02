Keld Heick springer ud på dybt vand: - Han kan rent faktisk svømme

Du kender ham som en af dansk toppens helt store spillere. Han har både skrevet og optrådt med adskillige sange ved Dansk Melodi Grand Prix, og sammen med sin kone Hilda har han turneret landet rundt. Men nu springer Keld Heick ud som skuespiller i stykket "End of the Rainbow" på Bastionen i Nyborg.

Og heldigvis er han i gode, erfarne hænder.

Hans to medskuespillere, Betty Glosted og Jon Lange, har til sammen over 50 års erfaring inden for skuespilfaget. De var begge overraskede over, hvem den tredje mand på scenen skulle være, men siden da er de blevet positivt overrasket.

- Jeg synes, han klarer den over al forventning. Nu skal det ikke lyde, som om jeg havde lave forventninger til ham, men jeg synes, han har kastet sig over det med ildhu, ydmyghed og en lærelyst, som man kunne ønske, alle havde, lyder det fra Keld Heicks nye kollega, skuespiller Jon Lange.

Også Betty Glosted, der med sit 40-års jubilæum i år, er den skuespiller i flokken med mest erfaring, er imponeret over Keld Heicks mod på nye udfordringer.

- Jeg synes, det er fantastisk, når man springer ud på dybt vand uden at vide, om man kan svømme. Og her viser det sig, at Keld Heick rent faktisk kan svømme, siger hun.

Læs også Keld Heick springer ud som skuespiller i fynsk teaterstykke

Tips og tricks fra de erfarne

Udover ros for sit skuespil kan Keld Heick hente en masse viden og råd fra sine erfarne medskuespillere.

- Jeg kan lære så utroligt meget, og de er heldigvis søde til at komme med tips til mig og sige "Ej, sådan skal du ikke gøre. Det er for meget", siger Keld Heick.

- Det er mest sådan nogle tekniske ting, som at man ikke behøver vende sig væk fra publikum for at se på en medskuespiller, som står bag dig. Det er faktisk ikke så meget på selve skuespillet, uddyber Jon Lange.

Betty Glosted fortæller, at det for Keld Heicks vedkommende har handlet om at få fortalt skuespillet på en musikalsk måde.

- Keld er jo så musikalsk. Så hvis man bare fortæller ham, hvordan han skal spille, med et musisk billedsprog, så fanger han den.