Elskrot-kampagne: Køberne vælter ind efter billige el-apparater

Henning Bager fra Nalle Støvsuger Center, der hjælper forskere bag Kampagnen Frit Lejde for Elskrot, var overrasket over det store fremmmøde.

- Det er ret overvældende. Det havde jeg ikke forestillet mig, at der ville komme så mange i dag, siger Henning Bager.

Elskrot-kampagnen Frit Lejde samlede kasserede el-apparater ind i to uger. 1.600 styk donerede fynboerne i alt. Og til forskernes store overraskelse virkede 80 procent af apparaterne stadig.

Derfor blev apparaterne i dag solgt på en auktion hos Odense Renovation på Snapindvej 21 i Odense. Auktionen varer indtil klokken 14.

Del af et forskningsprojekt

Selvom auktionen måske blot lyder som et ekstra lag glasur på et veloverstået forskningsprojekt, så er salget af apparaterne faktisk en integregeret del af forskningsprojektet.

Forskerne bag Frit Lejde ønskede at undersøge, hvor meget elektronik der egentligt stadig virker, når vi kasserer det.

Statistikken siger, at vi danskere i gennemsnit smider 24 kilo elektronik ud om året. Og formodningen inden kampagnen var, at meget af det, vi kasserer, stadig virker fint. Selvsagt en unødig belastning for klimaet.

Frit Lejde handlede med andre ord om at identificere barrierer og muligheder for at øge genbruget af elskrot.

Nu ved forskerne, at vi har apparaterne, og at mange af dem stadig virker, når vi smider dem ud. Nu vil de gerne vide, om der er et marked for at sælge brugte el-apparater.

Og dagens salg af kasserede el-apparater tyder på, at folk gerne vil gøre en god handel.