Langt loppemarked: Fire børns første bod nogensinde

Vilde, William, Emilie og Lulu havde for første gang deres egen bod til søndagens loppemarked på Sadolinsgade i Odense.

Normalt skal man virkelig være påpasselig med at kalde noget for Danmarks største eller længste, uden at man er helt sikker på det.

Men beboerne på Sadolinsgade i Odense holder på, at de søndag har afholdt "Danmarks længste loppemarked".

Loppemarkedet, som går fra den ene ende af gaden til den anden, er omkring 2,3 kilometer langt, og det er beboerne selv, der har sat de mange boder op langs vejen. I år er det sjette gang, at loppemarkedet finder sted.

Det er sjovt, at der kommer nogen og kigger på vores ting Vilde Sofia Olsen, 7 år

Ligesom de mange andre år var der også i år mødt mange interesseret kunder op, og også sælgere var der rigeligt af.

Børn sælger ud

Vilde Sofia Olsen på syv år, William Refning Geertsen på fire år, Emilie Refning Geertsen på otte år og Lulu Andrea Olsen på fem år havde for første gang deres egen bod til loppemarkedet.

De sælger både legetøj, glasting og hatte.

Der var mange mennesker til søndagens loppemarked på Sadolinsgade i Odense. Foto: Ole Holbech

- Og det er William, der står for bamserne, fortæller Lulu Andrea Olsen og peger på den fireårige dreng, der sidder med noget legetøj, der bestemt ikke ser ud til at være til salg.

- Vi har fået solgt nogle flyverdragter og en masse bamser, fortæller Vilde Sofia Olsen.

I munden på hinanden fortæller de fire skrappe sælgere, at de har haft mange interesserede kunder forbi boden.

- Det er sjovt, at der kommer nogen og kigger på vores ting, siger Vilde Sofia Olsen.

Udover boden, som de fire børn sælger ved, er der så godt som fyldt på den lange gade i Odense centrum. Der bliver både solgt tøj, møbler og pynteting.

Her under kan du se en timelapse af gadens mange boder: