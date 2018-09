Mette Bock og 45.000 kroner i Vollsmose

Hvad er Østifterne? Østifterne er en forening, der støtter over 100 forskellige projekter om året.



Foreningen er relateret til et forsikringsselskab tidligere kendt som Østifterne, der i år 2000 fusionerede med Nykredit.

To tilbud med fritidsaktiviteter i Vollsmose blev fredag støttet med en pose penge for deres arbejde med børn og unge.

Det er foreningen Østifterne, der har valgt at give Projekt Zlatan og Vollsmose Boxing en økonomisk hjælpende hånd.

- Vi har i Østifterne valgt at støtte de to fantastiske foreninger, fordi de er med til at gøre en forskel, siger Jane Jegind som repræsentant for Østifterne.

På vegne af Østifterne overrakte hun støtten til de to foreninger i Vollsmose.

- Projekt Zlatan og Vollsmose Boxing er med til at lave forebyggende arbejde og give nogle børn og unge en anden fremtid og fritid, siger Jane Jegind.

Vollsmose Boxing Flere gange om ugen tilbyder frivillige fra Vollsmose Boxing boksetræning til 8-17 årige drenge og piger.



Klubben har fået flere unge ud af bandemiljøet.



Frivillig cheftræner Shahbaz Aslam har siden 1999 været pædagog i Vollsmose.

Projekt Zlatan får 25.000 kr i støtte, og Vollsmose Boxing får 20.000 kr i støtte. I ansøgningen om økonomisk støtte fra Østifterne har de hver især forklaret, hvad pengene skulle gå til.

Handsker og boksesække er slidt op

- Det er dejligt og tegn på, at vi gør et godt stykke arbejde, siger cheftræner Shahbaz Aslam hos Vollsmose Boxing.

Hos Vollsmose Boxing skal de 20.000 kr bruges til nyt bokseudstyr.

- Vores handsker og boksesække er blevet slidt op. Det bliver godt at få noget nyt udstyr, fortæller cheftræner Shahbaz Aslam hos Vollsmose Boxing.

Når først det nye udstyr er i hus, kommer handsker og sække ikke til at ligge stille.

- Folk bliver glade for at se nogle nye sandsække. Det giver mere liv i klubben og så bliver de mere motiverede, siger Elias Warraich, medlem i Vollsmose Boxing.

Projekt Zlatan Formålet med Projekt Zlatan er at give drenge og piger i Vollsmose et fællesskab i fritiden.



Her mødes frivillige med børn og unge blandt andet for at spille streetfodbold sammen.



Projektleder Mads Timm har tidligere spillet for Manchester United.

Fodboldstøvler og computermus

Hos Projekt Zlatan ligger der også en plan klar for, hvad de 25.000 kroners støtte skal gå til. Her vil man udvide streetfodboldprojektet med en e-sportsafdeling.

- Vi skal bruge de 25.000 kroner til at købe nogle PlayStations og fjernsyn og så skal vi have gang i en e-sportsafdeling, siger Mads Timm, projektleder hos Projekt Zlatan.

Også medlemmerne af Projekt Zlatan glæder sig over pengene.

- Det bliver fedt, at man kan tage herhen efter skole, hvis ikke man har nogen PlayStation, siger Hadi Saad Aziz, som spiller hos Projekt Zlatan.

Børnene har været med indover, at Projekt Zlatan nu også skal mødes om playstations og gaming.

- Vi spørger børnene om, hvad de har lyst til at lave. Der bliver spil som Fortnite og FIFA nævnt. Dem vil vi gerne tilbyde, siger Mads Timm, projektleder hos Projekt Zlatan.

Kulturministeren på besøg

Hos Projekt Zlatan bød fredagen ikke alene på en pose penge fra Østifterne. Samme eftermiddag kom kulturminister Mette Bock på besøg for at møde folkene bag projektet og høre om deres arbejde med unge i Vollsmose.

- Jeg synes, det er et fantastisk projekt, der siger noget om hvad ildsjæle gør, siger kulturminister Mette Bock om projektet.

Det var blandt andet projektleder Mads Timm, der tog imod kulturministeren ved Projekt Zlatan i Vollsmose.

- Det er et megafedt skulderklap, at hun har lyst til at se, hvad vi går og laver i Vollsmose, siger Mads Timm, projektleder for Projekt Zlatan.

Besøget var en del af kulturministeren ønske om at se nogle positive sider ved sårbare boligområder som Vollsmose.