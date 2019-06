Først blev busruten dømt ude: Nu kan landsby ånde lettet op

Først lød det, at en ny spareplan for busruterne i Odense ville koste beboerne i Brændekilde deres eneste busstop.

I stedet skulle borgerne tage til Rasmus Rask-skolen for at komme med offentlig transport til og fra Brændekilde til stor ærgrelse for byens borgere.

- Det er vores livline til omverdenen, sagde formand for Brændekilde Byforening Poul Søren Kjærsgaard i foråret til TV 2/Fyn.

Men nu er sagen blevet afgjort i By- og Kulturudvalget, og resultatet er, at busruten får lov til at overleve.

Timedrift i hverdagen

En spareplan, som kom i kølvandet på letbaneprojektet, betyder, at der skal spares 30 procent på busdriften, svarende til 40 millioner kroner om året.

Det gælder stadig, men den nye plan for busdriften, Bynet 2021, er altså nu blevet genberegnet, så Brændekilde, Allesø og Lumby betjenes med timedrift i hverdagen.