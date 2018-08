OB-talent skifter Sardinien ud med Premier League

Oprykkeren Wolverhampton henter 19-årige Alexander Molberg på en lejeaftale frem til nytår.

Den 19-årige tidligere OB-spiller Alexander Molberg skal tilbringe de næste fem måneder hos Premier League-oprykkeren Wolverhampton.

Det meddeler superligaklubben Hobro IK, hvor Molberg har været ansat, siden han blev hentet på en fri transfer 1. juni.

- Vi hentede Alexander til Hobro IK, da vi kunne se et stort potentiale i ham, og det potentiale er der nu andre, der har set, siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, i en pressemeddelelse.

- Alexander har fået muligheden for et lejeophold hos en stor klub i England, og den mulighed vil vi ikke stille os i vejen for.

Hobro tilknyttede Alexander Molberg på en toårig kontrakt, efter at forsvarsspillerens kontrakt udløb i OB.

Øens Hold og Sardinien

Alexander Molberg har også været en tur i Italien, hvor han har været engageret af Cagliari på Sardinien.

Alexander Molberg indledte sin karriere som fire-årig i Øens Hold-samarbejdsklubben Morud IF, og det var gennem Øens Hold-systemet, at Molberg endte som OB-spiller.

I Wolverhampton bliver Molberg holdkammerat med den tidligere AGF-spiller Oskar Buur, som skiftede til den engelske klub for et år siden.

