Odense opruster med assistenter til Pytlick

Jan Pytlick får masser af opbakning på Odenses sidelinje i næste sæson.

Ligaens klare førerhold har ansat hele to assistenttrænere, der begynder i klubben efter sommerferien. Det drejer sig om de nuværende ligacheftrænere Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen. Det oplyser Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Karen Brødsgaard er i øjeblikket i gang med sin første sæson som cheftræner i Aalborg, mens Kristian Danielsen har ansvaret for Skanderborgs ligahold.

- Jeg glæder mig til at skulle arbejde med toppen af poppen inden for dansk håndbold, siger Karen Brødsgaard i en pressemeddelelse.

- Odense Håndbold er et fedt projekt, og det er en klub, hvor der er styr på tingene.Jeg har jo analyseret på pigerne og holdet et par gange i denne sæson, og jeg ser frem til at være med til at byggeoven på det spil, som holdet har nu

Inden ansættelsen i Aalborg EH var Karen Brødsgaard assistenttræner for herrerne i svenske Alingsås.

Brødsgaards Aalborghold ligger i øjeblikket sidst i ligaen med fem point. Kristian Danielsens Skanderborghold ligger nummer 11 med 12 point, mens Odense topper ligaen med 43 point.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at starte, siger Kristian Danielsen.

- Odense Håndbold er jo et spændende projekt og en klub, der er på vej fremad, og det glæder jeg mig selvfølgeligtil at blive en del af. Jeg glæder mig til at bidrage til holdet, klubben og trænerteamet, og så er det fedt at være endel af noget nyskabende i forhold til det trænerteam, som vi bliver.

Karen Brødsgaard har skrevet en treårig kontrakt med Odense, mens Kristian Danielsens aftale løber i to år.