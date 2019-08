Efter dødsfald på botilbud: Politiker kræver systematisk afdækning af medicinhåndtering

Medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune Sanne Skougaard Andersen (V) har bedt forvaltningen om en systematisk afdækning af medicinhåndteringen på de kommunale bosteder.

Hun er rystet efter at have hørt om sagen fra Botilbuddet Fangelvej i Odense, hvor en 50-årig kvinde døde, sandsynligvis af medicinforgiftning.

Det er ikke et ansvar, som ligger ved den enkelte medarbejder. Sanne Skougaard Andersen, Venstre

- Det her må ikke kunne forekomme. Når man bor på et bosted, så er det, fordi man ikke selv kan håndtere sin hverdag og har brug for, at der er andre til at hjælpe til med det, siger Sanne Skougaard Andersen.

Nu vil hun tage sagen op overfor Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Efter at have set sagen på TV 2/Fyn har jeg bedt forvaltningen om, at vi får en systematisk afdækning af medicinhåndtering på samtlige af vores bosteder her i Odense, samt at vi til vores næste møde i Ældre- og Handicapudvalget får medicin op som et punkt, og hvordan medicinhåndtering generelt foregår. Og i forhold til eventuelle fejl og mangler, hvordan det afdækkes, siger Sanne Skougaard Andersen.

Mor fandt datter død på botilbud

Tirsdag fortalte TV 2/Fyn, at en mor i maj fandt sin datter død på Botilbuddet Fangelvej i Odense. Kvinden døde sandsynligvis af medicinforgiftning. Trods flere sygdomstegn greb personalet ikke ind.

Den 50-årige kvinde fik medikamentet Leponex, som indeholder stoffet Clozapin, der kan være livsfarligt, hvis instrukserne for medicinen ikke bliver fulgt.

I dagene op til kvindens død, fortalte hun til personalet, at hun havde kvalme og havde kastet op. Det blev også registreret, at hun så dårlig og bleg ud, og at hendes øjne var matte. Alligevel blev bostedets læge ikke kontaktet.

Uenig om placering af ansvar

Kommunens Ældre- og Handicapchef Kim Bøg-Jensen frifandt tirsdag ledelsen på botilbuddet og sagde, at ansvaret ligger hos medarbejderen.

Den opfattelse er Sanne Skougaard Andersen ikke enig i.

- Det er ikke et ansvar, som ligger ved den enkelte medarbejder, siger hun og uddyber:

- Vi har en masse rigtig dygtige medarbejdere her i Odense Kommune, som gør et fantastisk stykke arbejde hver dag, og dem skal vi fortsat sikre tilliden til. Men vi skal også sikre, at der ikke er medarbejdere, der bliver sat til opgaver, som de ikke har kompetencer til. Og det er udelukkende ledelsens ansvar at sikre, at de har det. Der ligger et ansvar hos ledelsen, siger Sanne Skougaard Andersen.

Ifølge Kim Bøg-Jensen havde der udviklet sig en kultur omkring den 50-årige kvinde på arbejdspladsen i Fangel. Og det bekymrer Sanne Skougaard Andersen.

- Kultur er jo ikke noget, der opstår over en nat. Så hvis man har den oplevelse, og det vil jeg mene, at man må opdage ledelsesmæssigt, hvis man er tæt på medarbejderne, så må man sætte ind og klart få ridset op, hvordan retningslinjerne er, tilføjer hun.

Hændelsen på Botilbuddet Fangelvej har ført til fyring af tre ansatte.

S: Vi skal have spurgt videre ind til det her

Kasper Ejlertsen fra Socialdemokratiet kalder Sanne Skougaard Andersens forslag yderliggående, men han anerkender fuldt ud, at man skal til bunds i sagen.

- Vi skal selvfølgelig have spurgt videre ind til det her. Hvad er det helt konkret, der er sket i den her sag, og hvordan er håndteringen andre steder i forhold til den konkrete sag, siger han.