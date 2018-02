Sådan klarer dyrene kulden: Zoos dyr har en fest i sneen

Det er vejr for både kamel og tiger. Vi har været en tur i zoo for at tage temperaturerne på havens dyr.

Nogen hader den, andre bliver mere aktive i det hvide vejr. Når sneen falder, er der blandede følelser blandt dyrene i Odense Zoo. Herunder kan du se nogle eksempler på, hvilke dyr der elsker sneen, og hvem der hader den. En glad kamel Tre kameler går ubemærket rundt i deres indhegning, mens sneen fyger. Kamelerne har intet imod snevejret. De vil faktisk hellere være ude i det kolde vejr end indenfor i læ. - Selvom de har adgang til stalden, så går de ude i snevejret, og synes det er rigtig dejligt. Kulden generer dem ikke, fortæller Bettina Venshøj, assisterende kurator i Odense Zoo. Læs også Se billederne: Så lokalt faldt sneen på Fyn Kamelen er vant til det kolde vejr. Den kommer fra Asien, og i vinterhalvåret er der også kulde og frostgrader. Den eneste forskel på kamelen fra sommer til vinter er pelsen. - De anlægger en meget tyk pels. Om sommeren går de rundt stort set næsten uden pels, fortæller Bettina Venshøj. Især de unge kameler er vilde med sneen. - Hvis de er unge dyr, så vil vi godt kunne opleve, at de springer lidt mere rundt i sneen og leger, fortæller Bettina Venshøj. En tilfreds tiger Et andet dyr, der er glad for sneen og frostgraderne, er den sibiriske tiger. Den har det allerbedst, når det er koldt. - De har det faktisk meget bedre her i vinterhalvåret, end de har det om sommeren, når vi har det varmt herhjemme. De har en fest nu her, når der er sne. Det er mere naturligt for dem, fortæller Bettina Venshøj. Tigeren lever normalt i de sibiriske frostgrader, og derfor bliver den mere aktiv, når det er koldt. - Hvis man kommer herude om sommeren, så er det tit, at de ligger fladt hen og ligger og slapper af, men her om vinteren, når der er sne, så er de meget mere aktive rundt i anlægget og hopper lidt rundt, siger Bettina Venshøj. En mindre glad gris En af beboerne i Zoo er ikke lige så begejstret for sneen som de andre dyr: Grisen. Den gemmer sig helst i halm og kommer kun ud, hvis den skal have lidt mad. - De synes bare ikke, det er særlig rart. De ligger og luner hinanden nede under halmbunken, og så klarer de sig igennem det på den måde, fortæller Bettina Venshæj. Grisene holder overlever kulden igennem hinandens kropsvarme. - De har jo hinandens kropsvarme, når de lægger sig ned i en bunke. De bevæger sig ikke ret meget ud, kun lige for at spise. Ellers ligger de og gemmer sig, siger Bettina Venshøj.