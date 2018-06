Se Depeche Mode fyre op for seksstjernet koncert med 90’er-klassiker

Torsdag aften fyrede den britiske rockgruppe Depeche Mode op for en seksstjernet koncert i Tusindårsskoven, da de erfarne briter indtog rollen som hovednavn på 2018-udgaven af Tinderbox.

TV 2/Fyn har fået lov til at vise et uddrag fra bandets tre første numre, heriblandt 90’er-hittet “It’s No Good”. Sangen er fra albummet Ultra, der blev udgivet i 1998.

Koncerten startede med et af bandets nyere og mindre kendte numre, “Going Backwards” fra 2017. Herefter fulgte “It’s No Good” og “A Pain That I’m Used to” - fra Playing the Angel-albummet fra 2005 (se uddrag fra alle tre sange i bunden af artiklen)..

BT kalder koncerten for en "magtdemonstration", og musikmagasinet Gaffa beskriver koncerten som en "stærk synthfest i provinsen". Fyens Stiftstidende kvitterede med seks stjerner.

Det spillede Depeche Mode i Tusindårsskoven

1. Going Backwards

2. It's No Good

3. A Pain That I'm Used to

4. Precious

5. World in My Eyes

6. Cover Me

7. Somebody

8. In Your Room

9. Everything Counts

10. Stripped

11. Personal Jesus

12. Never Let Me Down Again



Ekstranumre

13. Walking in My Shoes

14. Enjoy the Silence

15. Just Can't Get Enough