Både finalister og publikum kan vinde: Sidste finale i Tinderbox Band Battle

I løbet af de seneste to dage er der rusket godt og grundigt op i det fynske musikliv.

Den årlige musikkonkurrence, Tinderbox Band Battle, har ved sine to første finaler tilføjet henholdsvis Karenina og Crown The Beast til årets Tinderbox-festival i Tusindårsskoven. De to grupper gør således internationale navne som The Chainsmokers, Duran Duran og Wolfmother selskab i Tusindårsskoven fra den 27. - 29. juni.

I aften kan endnu et fynsk band eller artist se frem til et spillejob på Tinderbox, når sidste finale afholdes på Studenterhus Odense.

Ved konkurrencen, der præsenteres af Tinderbox og TV 2/Fyn, deltager fem håbefulde bands, og den endelige vinder udpeges af en jury efter de fem koncerter er spillet.

- Vi vil gøre alt

Blandt aftnens finalister er pop/rock-bandet Lara, der glæder sig til at give den gas på Studenterhus Odense.

- Det er jo super fedt, at vi skal være med, og vi er virkelig spændte, fortæller Jonathan Kjærulff Jensen, der er guitarist i bandet.

- Vi vil gøre alt for at levere en koncert, der siger spar to.

For Lara er ambitionen at komme ud at spille flere koncerter, udgive mere musik og gøre det til en karriere. Ifølge Jonathan Kjærulff Jensen lægger de en stor ære i at levere en energisk koncert, som inddrager publikum i musikken.

- På scenen prøver vi bare at være dem, vi er. Og vi er fem fynske bonderøve.

Udover Lara er aftnens finalebands Divided By X, Hvid Røg, Trine Therkelsen og Trouble Is. Da de fleste af de deltagende bands ikke før har været i offentlighedens søgelys, bringer vi her et overblik:

Bemærk har samlet lidt info om hver finalist, så du kan blive klædt godt på til aftnens tredje og sidste Band Battle-finale. Foto: Sofie Terp

Publikum kan vinde billetter til Tinderbox

Det er ikke kun de deltagende bands, der kan gå sejrrigt fra aftenens Band Battle-finale.

En heldig publikummer har mulighed for at vinde to partout-billetter til Tinderbox-festivalen, der løber foregår i Tusindårsskoven fra 27. - 29. juni.

Der udpeges en vinder på hver finaleaften, og for at have chancen for at vinde de to billetter, skal man blot møde op til finalerne. Derfra er det en række tilfældigheder, der afgør, hvem der får billetterne stukket i lommen.

De to andre finaler blev afholdt 5. marts på Musikhuset Posten og 6. marts på Kansas City.

