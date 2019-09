Snuppet af politiet to gange på halvanden time

En 41-årig mand fra Jylland er natten til søndag blev standset to gange af Fyns Politi.

I forbindelse med et rutinetjek blev manden standset af politiet på Munkebjergvej i Odense klokken 00.39.

- Føreren er formentlig påvirket af euforiserende stoffer, siger vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi.

Derfor bliver den 41-årige mand taget med ind på politigården i Odense, hvor der bliver foretaget en blodprøve.

Han bliver løsladt igen klokken 01.23.

- Vi kan ikke opretholde anholdelsen, siger Steen Nyland.

Fanget igen en halv time senere

En halv time senere - klokken 01.53 - bliver manden dog igen standset af politiet.

- Så er han turen igennem én gang mere, siger Steen Nyland.

Efter han har afleveret en blodprøve, bliver han fulgt over på et hotel ved siden af politigården.

Hvordan sikrer I jer, at han ikke kører ud i trafikken igen?

- Det har vi gjort ved at følge ham over på et hotel her ved siden, forklarer Steen Nyland.

Blodprøverne vil vise, om manden har været påvirket af euforiserende stoffer. Er det tilfældet, kan han se frem til en bøde.