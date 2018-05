Sommersmart rødhåret kvinde stak af med penge fra Rema 1000

Fyns Politi leder efter en rødhåret, sommerklædt kvinde som kort før klokken 19.00 tirsdag aften lavede et "kassedyk" i Rema 1000 i Skibhuskvarteret i Odense.

Fyns Politi leder tirsdag aften efter en kvinde, som slap nærmest uhindret af sted med en del af indholdet i kassen hos Rema 1000 på hjørnet af Skibhusvej og Sophie Breums Vej i Skibhuskvarteret i Odense.

Butikken slog alarm klokken 18.48. Her var kvinden forsvundet ud af butikken, efter hun havde lavet et såkaldt "kassedyk" ved at række ind over varebåndet og tage penge direkte fra pengekassen.

Kvinden forsvandt ud af døren og er ikke set siden.

Rødhåret i hvidt sommertøj

Anmelderen fra Rema 1000 beskriver kvinden som en "narkomantype" på cirka 30 år.

Hun taler pæredansk, har langt rødt hår, som på gerningstidspunktet var sat op i en knold.

Hun er spinkel af bygning og cirka 175 centimeter høj.

Hun var iklædt hvide shorts og sort fleecetrøje. På fødderne havde hun hvide sko med et sort Nike-mærke.

Hun bar desuden hvide solbriller med sorte glas.

Oplysninger kan give til Fyns Politi på telefon 114.

