Genforening: Tinderbox præsenterer første navn

Vi er vanvittigt stolte over nu at kunne bekræfte, at verdens største elektroniske navn rammer Tusindårsskoven til sommer John Fogde, talsmand, Tinderbox

Tinderbox 2019 bliver en festival i genforeningens tegn.

De svenske dj-stjerner Axwell og Sebastian Ingrosso gæster i 2019 den fynske festival for anden gang. Med sig har de også Steve Angello, der tidligere har spillet på festivalens elektroniske scene.

Dermed bliver Tinderbox 2019 et af de steder, hvor Swedish House Mafia optræder samlet igen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra arrangøren af Tinderbox.

- Vi er vanvittigt stolte over nu at kunne bekræfte, at verdens største elektroniske navn rammer Tusindårsskoven til sommer, siger John Fogde, der er talsmand for Tinderbox.

Læs også Hammerslag: Fynske Augusta modtog postkort efter Titanic sank

Genforening på Fyn

Swedish House Mafia blev opløst i 2013, da de tre medlemmer gik hver til sit. To år senere, var de to medlemmer Axwell og Sebastian Ingrosso med til den første udgave af Tinderbox, da de spillede under navnet Axwell ^ Ingrosso.

Den gang var blandt andre Gaffa overvejende positive i forhold til de to tredjedele af Swedish House Mafia. Dommen lød på fire ud af seks stjerner.

Også Steve Angello har tidligere spillet på Tinderbox. I 2016 stod han ved dj-pulten på Magicbox, der er festivalens elektroniske område.

Læs også Stort prishop til Tinderbox: Samme festival - bare dyrere

- De tre svenskere har tidligere spillet på Tinderbox under egne navne, men det er noget helt særligt at kunne præsentere deres længeventede comeback som Swedish House Mafia, siger talsmand John Fogde.

Foruden Fyn lægger Swedish House Mafia i 2019 også vejen forbi Stockholm, Mexico City og Larvik i Norge.

Swedish House Mafia er blandt andet kendt for musikken nedenfor.