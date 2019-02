Bandekonflikten fortsætter: Tre anholdt for at stå bag skyderi i Vollsmose

Tre mænd er onsdag blevet anholdt efter en skudepisode på Bøgetorvet i Vollsmose i det østlige Odense fredag eftermiddag.

Det bekræfter Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi har gennem længere tid arbejdet målrettet med efterforskningen af den verserende bandekonflikt, og det er resultatet af den indsats, der har ført til dagens anholdelser, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Han understreger, at der formentlig venter flere anholdelser forude.

- Med de tre, vi har anholdt i dag, og den mand, vi fik varetægtsfængslet for dobbelt lukkede døre tirsdag, har vi sendt et klart og tydeligt signal til banderne om, at vi ikke vil acceptere deres kriminelle handlinger. Bandemedlemmerne må også gerne vide, at vi ikke er færdige med vores arbejde endnu, men forventer flere anholdelser den kommende tid, siger Jesper Pedersen.

Flere skyderier

Også onsdag i sidste uge var der flere skyderier ved Bøgetorvet, hvilket på det tidspunkt fik Fyns Politi til at bekræfte, at det er politiets klare opfattelse, at hændelsen skete i forbindelse med en igangværende bandekonflikt mellem to grupperinger.

Samtidig valgte politiet at forlænge den skærpede straf- og visitationszone, der har oprettet i forlængelse af den seneste tids uroligheder.

- Politidirektøren ser det derfor nødvendigt at forlænge både den skærpede strafzone samt visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert, skrev de i sidste uge i en pressemeddelelse.

Den skærpede strafzone betyder, at straffen for kriminalitet begået inden for zonen vil blive fordoblet. Samtidig har politiet mulighed for at visitere samtlige personer inden for visitationszonen.

Begge dele er forlænget frem til den 7. marts klokken 12.

Visitationszonen blev første gang oprettet den 25. januar, efter der var blevet affyret flere skud i Bøgeparken.

Ingen personer er blevet ramt ved skyderierne.

