Ung mand anholdt for at fyre raket hen over folkemængde

Fejringen af nytåret på Flakhaven i Odense forløb planmæssigt. En ung mand blev dog anholdt for at fyre raketter hen over hovedet på folk.

Nytårsnat blev en ung mand anholdt i forbindelse med den traditionsrige nytårsfejring på Flakhaven i Odense.

Manden skød bevidst raketter hen over de hundredvis af mennesker, der ligesom de andre år samles på rådhuspladsen for at fejre det nye år.

- Der blev anholdt og sigtet en ung mand fra Nordfyn. Han var i gang med at afskyde raketter hen over folkemængden, siger vagtchef Anders Furbo Therkildsen fra Fyns Politi.

For et år siden blev rådhuset i Odense beskudt med ulovlige raketter, og det medførte knuste ruder og et ødelagt rådhusur.

Derfor havde Fyns Politi øget fokus på at sikre, at en lignende episode ikke skete igen. Der var flere synlige betjente til stede på rådhuspladsen.

- Selve fejringen omkring rådhuset forløb planmæssigt, fortæller Anders Furbo Therkildsen.

Ti personer anholdt

I alt ti personer blev anholdt på Fyn i forbindelse med nytåret.

To personer er blevet anholdt for vold på LA Tequila Bar i Odense. Den ene blev anholdt for vold mod en dørmand på diskoteket. Gerningsmanden er sigtet, men løsladt igen. Den anden episode fandt sted inde på diskoteket mod en ansat, der fik et slag.

Nytårsmorgen sidder kun én af de ti anholdte fortsat på politigården. Det forventes, at han løslades hen ad formiddagen.