Ung mand idømt længere fængselsstraf efter større politiaktion

En 21-årig mand er blevet idømt fire et halvt års fængsel for besiddelse af en skarpladt riffel samt besiddelse og salg af amfetamin på Langeland. Det oplyser anklager Christian Jensen til TV 2/Fyn.

Manden blev anholdt 15. januar 2019 i forbindelse med en større aktion i Tranekær på Langeland.

I perioden op til aktionen var der i samme sag foretaget ransagninger flere steder i Svendborg og andre steder på Langeland.

Videresolgt et kilo amfetamin

Det viser sig, at den 21-årige mand i en periode fra foråret 2017 til 15. januar 2019 har købt og været i besiddelse af to et halvt kilo amfetamin. Han har heraf videresolgt ét kilo.

Den 21-årige mand, der opholdt sig i huset på Tranekær, blev i januar varetægtsfængsel i fire uger. I huset fandet politiet under aktionen ammunition, ecstasy og kastestjerner.

Dommen faldt tirsdag eftermiddag ved Retten i Svendborg. Den 21-årige har endnu ikke besluttet, om han vil anke dommen.