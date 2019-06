Vil åbne Padel-center i Odense: - Vi tror så meget på projektet

Indtil videre er der gabende tomt i den store hal på havnen i Odense. Tore Vilhelmsen har netop underskrevet kontrakten på leje af hallen, som ligger på Tolderlundsvej 92.

Efter sommerferien åbner Fyns første indendørs Padel-center på adressen.

- Hvis vi kunne drømme om et lokale, inden vi startede, så var det præcis det lokale her.

Sporten "padel" beskrives som bestående af 80 procent tennis og 20 procent squash.

Han fortæller, lokalet har den perfekte størrelse til de fire indendørs baner, centeret skal bestå af. Han er selv ivrig spiller og mener, det er en mere tilgængelig sportsgren end for eksempel tennis, som sporten ellers ligger tæt op ad.

Vi tror så meget på projektet. Vi kan se, at i Aarhus og København, der brager det bare frem. Tore Vilhelmsen, direktør, Padelboxen

- Det er tre gange så meget effektiv spilletid, fordi banen er mindre. Der er flere baner, hvor der er bander på, så hvad enten man er ung, gammel - om man er øvet eller begynder, så kan man få rigtig, rigtig meget ud af det, siger han.

Tore Vilhelmsen bliver direktør for det nye center.

Næststørste sport i Spanien

Padel eller Padel Tennis er en forholdsvis ny sport i Danmark. I 2015 fik Odense sin første padel-baner, der ligger på havnen. Hallen på Tolderlundsvej bliver dog Fyns første indendørs bane. I Sydeuropa er sporten mere populær, og i Spanien er det den sport med næstflest udøvere.

Tore Vilhelmsen er gået sammen med fem venner om at investere i centeret, som kommer til at hedde Padelboxen.

- Vi kommer til at lægge nogle penge i det, men vi tror på, at der er en rigtig god businesscase i det. Vi tror så meget på projektet. Vi kan se, at i Aarhus og København, der brager det bare frem.

Sporten Padel består af en blanding af tennis og squash. Banen, som er omgivet af et net, er 10 meter i bredden og 20 meter på langs. På midten af banen er et net, man skal få en tennisbold over.

Den store forskel fra tennis er, at man spiller med et bat i stedet for en ketcher. Battet er formet som en ketcher, men har en hård overflade og ingen strenge.

