Elever dropper skolen: - Vi vil ikke have en sort fremtid

På Flakhaven i Odense er der fredag mødt et par hundrede mennesker op. De er gamle, unge, tykke, tynde, bærer bannere og råber i kor for klimaet.

På bannerne står der slogans som "There's no planet B", (der er ingen planet b, red.) og "Hvorfor gå i skole, hvis vi ingen fremtid har?"

Blandt dem er Alice Kaspersen, der til daglig er elev på Katedralskolen i Odense.

- Jeg er her, fordi vi kæmper for en grøn fremtid. Og for klimaet. Derfor har jeg ofret mit danskmodul for at strejke for det, fortæller hun og tilføjer:

- Med min dansklærers accept, faktisk.

Anledningen er, at fredag er dagen for den internationale klimastrejke. Ifølge hjemmesiden klimastrejke.org, er der arrangeret 1.769 strejker i 112 lande over hele kloden.

Her er der klimastrejker på Fyn Flakhaven i Odense Torvet i Svendborg Rådhuset i Kerteminde Rådhustorvet i Middelfart

00:17 Sillas Andersen var med til demonstrationen i Svendborg. - Vi er nødt til at gøre noget, siger han. Luk video

Vil råbe politikerne op

I Danmark finder strejkerne sted i 27 byer. Fyn lægger ø til tre af dem i henholdsvis Odense, Kerteminde og Svendborg.

Strejkerne foregår i skole- og arbejdstiden, og deltagere som Alice Kaspersen håber, at det fanger politikernes opmærksomhed.

- Jeg håber, de lytter til os i dag og til alle de, der strejker verden over og i Danmark. Jeg synes, det er så vigtigt, at folk dukker op uanset, hvad de ellers skulle have lavet.

Læs også Pjæk for klimaet: - Der er ligesom ikke rigtig nogen fremtid for os

På Flakhaven i Odense sidder hun bøjet over et pap-skilt, som hun er ved at dekorere.

- Der skal stå "Vi vil ikke have en sort fremtid", fortæller hun.

- Vi vil have en grøn, miljørigtig og bæredygtig fremtid. En fremtid fyldt med håb og liv.

Den internationale klimastrejke 15. marts er startet af svenske Greta Thunberg, der vakte opsigt, da hun på egen hånd strejkede for klimaet. Historien om hende skabte international opmærksom, og dannede udgangspunktet for strejker over hele verden.