Se videoen: Albert og Elias arbejder på vanvittig drøm i rådden båd – vil sejle Jorden rundt

Vennerne Albert Beckett (21) og Elias Schaffalitzky (19) er i fuld sving med at istandsætte en gammel, rådden båd, som de har fået fra et dødsbo. De har nemlig en fælles drøm om at sejle jorden rundt, og efter planen stævner de ud til august.