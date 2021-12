Ingen skal opleve det, Emilie var igennem: - Kan jeg gøre en forskel for ét menneske, så er jeg glad

En weekend der ændrede alt

I 2010 var Emilie 12 år gammel. En weekend var hun alene hjemme med sin far. Emilies hår skulle kæmmes, for nogle lus havde fundet vej til det 12-årige hoved.

- Han gør det ude i badet. Uden tøj på. Ingen af os har noget tøj på. Det er dér, det hele starter.

Det, der efterfølgende skete, resulterede i en fængselsdom på 2 år og 3 måneder til Emilies far.

Og at adskillige kapitler i Emilies historie blev skrevet, uden at hun selv havde styringen. For udover afhøringerne, chokket i familien, sagsbehandlingen og den mobning, Emilie fortæller, at hun blev udsat for på et anonymt social medie, så satte overgrebene spor.