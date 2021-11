Unge føler ikke, de ved nok om valget: Sådan bliver du klædt på til at stemme

Du behøver ikke være ekspert

Men hvad så, hvis man stadig ikke føler, at man ved nok? Så gør det ikke noget, fortæller Ulrik Kjær.

- Det kræver ikke, at man ved alt om kommuner for at stemme. Det kræver bare, at man synes, man kan se en forskel på kandidaterne. Og så skal man vælge den, man synes bedst om.

