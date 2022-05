Den vejer op mod 60 ton og kan ikke skifte spor, hvis du kommer i vejen på skinnerne.

Letbanen kræver tilvænning for øvrige trafikanter i Danmarks tredjestørste by. Allerede inden åbningen lørdag den 28. maj har der været syv kollisioner og over 1.000 nærvedhændelser med blandt andet bilister, fodgængere og cyklister i Odense.

I videoen her får du de vigtigste råd til at være sikker omkring letbanen: