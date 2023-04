Se videoen: Forestil dig at spille håndbold med bind for øjnene - det gør Jonas

Forestil dig at spille håndbold uden at være i stand til rent faktisk at se bolden. Sådan er det for de omkring 100 deltagere, der i den her weekend spiller GoalBall-stævne i Højby Hallerne til årets største turnering på dansk jord.