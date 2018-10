10.000 mindedes Kim Larsen: Han vil leve videre

Det store mindeoptog i Odense for Kim Larsen nåede målet på Sortebrødre Torv lidt før halv otte fredag aften. Her markerede folkemængden enden på en højtelsket nationalskjalds liv.

Der er ikke et præcist tal på, hvor mange der har deltaget i optoget, men både Fyns Politi og vores reportere, har vurderet at antallet af deltagere har været i nærheden af 10.000.

På Sortebrødre Torv sluttede folkemængden af med at synge farvel til Kim Larsen. De der var nået frem til pladsen sang "Om lidt" og fyldte Sortebrødre Torv. Herefter holdt folkemængden ét minuts stilhed.

Han vil aldrig blive glemt

Blandt de deltagende var Anja og Laila fra henholdsvis Ullerslev og Munkebo. De havde ikke nået at få en fakkel, da alle byggemarkeder havde udsolgt, så de medbragte et kirkegårdslys.

- Han vil aldrig nogensinde blive glemt, og han vil leve videre, sagde en tydeligt berørt Laila.

- Meget smukt og rørende, supplerede Anja med tårer i øjnene.

Flere gange, mens de bliver interviewet, har de to veninder svært ved at holde tårerne tilbage.

- Jeg har en utrolig stor klump i halsen, ved at se så mange mennesker og opleve den gode stemning, siger Anja og forsikrer vores reporter om, at hun da også har kleenex med i lommen.

“Man giver ikke en mand blomster”

Forud for de mange mindeoptog rundt om i landet hørte man for første gang fra Kim Larsens familie fredag formiddag. Flere af fynboerne mente ikke, at den store opmærksomhed var i Kim Larsens ånd, men familien satte pris på det, selvom de nu også vidste, hvad Kim Larsen ham selv, ville have sagt.

- Kim selv ville have råbt “stop nu” for længst, og så tilføjet: “Man giver ikke en mand blomster”, skriver hustruen Liselotte Kløvborg i et opslag på Facebook.

Kim Larsen døde natten til søndag morgen efter længere tids sygdom med sin familie ved sin side.

Læs også Menneskehav mindes Kim Larsen: Centrum propper til