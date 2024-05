96-årig måtte ikke blive organist - men får nu endelig opfyldt sin drøm

Det er aldrig for sent. I hvert fald ikke for Erik Hjort-Jensen. Selvom hans store livsdrøm blev slukket af hans far, så lever han den ud nu - som 96-årig. Ganske vist er kroppen ikke er, hvad den har været, men der er lys i lygten.

- Det skønne er, at hjernen fejler ikke noget. Jeg har kol og epilepsi og gigt, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg er bare glad for, at jeg stadig kan stå op til en ny dag hver morgen.

Erik nøjes ikke med at stå op og nusse rundt i sin lille lejlighed i Ollerup. I et hjørne står hans computer og keyboard, og ud af det beskedne set-up er noget stort vokset frem. Erik har komponeret intet mindre end et såkaldt requiem, et højdramatisk korværk baseret på den katolske kirkes begravelsesritualer. For selvom Eriks far dikterede livsbanen for sin søn, så har musikken altid været en uundværlig del af Eriks liv.

Fra han var en lille knægt, har han sunget og spillet klaver, og han vidste præcist, hvad han ville: På konservatoriet og uddanne sig som organist. Men det satte hans far en stopper for. Han havde nemlig andre planer for sin søn dengang i 1943, hvor krig og usikkerhed hærgede.



- Han tvang mig til at blive urmager. Men det gjorde, at jeg mødte Emma. Hun var ekspeditrice. Hun er det bedste, der er sket for mig. Vi var gift i 71 år.

Urmagerens værk

Selvom Erik fik et langt og godt arbejdsliv som urmager, har han altid haft musikken som sin store passion. Indtil for få år siden sang han i kor, han har stået i lære som organist i Svendborg og komponerer fortsat sin egen musik.

For et par år siden komponerede han sit requiem nummer 2, og det har ligget i skuffen og simret. Drømmen har været klokkeklar: At få det opført at et kor. Men når man ikke hedder Mozart eller Verdi, er det ikke nemt at få en dirigent og et kor til at bide på.

Heldigvis er der en god portion stædighed tilbage i den 96-årige Erik, så da han løb ind i korleder og dirigent Jakob Hedegaard Andersen, overtalte han ham til at komme med op i lejligheden og lytte til korværket. Og sandelig så: Jakob sagde ja til at kaste sig ud i udfordringen sammen med Vester Skerninge Sangkor. Hvilket er en kæmpe glæde for Erik Hjort-Jensen, der lyttede med til prøverne.

- Jeg er så glad for at det nu skal opføres. Det er jo det, enhver komponist drømmer om: At høre sin musik opført af et kor for et publikum. Og tænk - jeg vidste slet ikke, at jeg kunne lave så god musik!

Ikke lang tid tilbage

Der har været to helt store kærligheder i Eriks liv: Musikken og hans elskede Emma. Hun døde for få år siden, og han savner hende hver dag. At hans egen død også kan kan skimtes i horisonten, skræmmer ham ikke.

- Jeg er overhovedet ikke bange for at dø. Det er faktisk glædeligt, for så skal jeg ud til Emma, og vi kan holde hinanden i hånden. Og så skal vi aldrig skilles igen.

Erik Hjort-Jensens requiem blev opført tre gange i påsken 2024 af Vester Skerninge Sangkor under ledelse af Jakob Hedegaard Andersen. Erik overværede, med stor begejstring, alle tre koncerter.