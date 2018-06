5.000 bærbare computere på vej til skolebørn i Odense

De første af i alt 5.286 computere er i disse dage er på vej ud til skoler i Odense. Børnene skal opleve, at de vokser op i en by, som har en styrkeposition inden for droner, robotter og it, lyder det fra skolerådmand.

De 5286 bærbare computere, såkaldte Chromebooks, fordeles alle børn i 4., 5. og 6. klasse på 33 skoler.

Computerne til skoleleverne er en del af det seneste budgetforlig, hvor partierne afsatte 10,9 millioner kroner til formålet. Der sker som en del af indsatsen ”Børnene i Robotbyen”.

- Vi ønsker, at børnene i Odense skal opleve, at de vokser op i en by, som har en styrkeposition inden for droner, robotter og it. Vores børn skal være foran - de skal derfor have computeren i hænderne som et naturligt arbejdsredskab, siger Susanne Crawley Larsen (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense i en pressemeddelelse.

- Folkeskolen er for alle, og det skal ikke være forældrenes pengepung, der afgør, om deres barn har en computer med i skole eller ej. Derfor er det med stor tilfredshed, at jeg nu kan se computerne rulle ind på skolerne, siger Susanne Crawley Larsen.

Skal arbejde i skyen

Odense Kommune har i forvejen et samarbejde med Google gennem brugen af appsodense, hvor elever og lærere arbejder med google-programmer og arbejdsdokumenter og gemmer dem i "skyen". Dermed er dokumenterne altid tilgængelige for både børn og undervisere.

Tingkærskolen er en af de skoler, der modtager de nye Chromebooks. Skolen får i alt 167 stykker.

- I skolerne går vi lige nu gennem en spændende udvikling af vores undervisningsmetoder og -midler. Fagbøger kan erstattes af digitale fagportaler, der hele tiden er opdateret, og hvor eleverne kan gå fra tekster til videoer og tilbage igen. Børnene kan også meget lettere arbejde sammen i samme dokument, siger Bjarne Larsen, der er skoleleder på Tingkærskolen.

- Det er så fedt at kunne udlevere computerne til alle vores elever på mellemtrinnet. Hos os betyder det endda, at jeg kan skubbe de ”gamle” delecomputere ned til vores 3. klasser, så de får også glæde af bevillingen, siger Bjarne Larsen.

Læringsrobotter til skolerne

Odense Kommunen ar udover pengene til Cromebooks afsat yderligere 50 millioner kroner til undervisning i teknologiforståelse.

- Vi skal have de bedst mulige rammer for undervisning i teknologiske og digitale kompetencer i Odense. Med de nye Chromebooks tager vi næste skridt i den retning. Samtidig er der også flere læringsrobotter på vej til folkeskolerne, og senest har vi afsat yderligere 50 millioner kroner til undervisning i teknologiforståelse, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det gør vi fordi de børn, der går ud af folkeskolen skal være i stand til både at anvende og stille kritisk spørgsmålstegn ved ny teknologi. Med det bidrager vi til, at vores lokale erhvervsliv i fremtiden får de bedste mulige medarbejdere og kommer tættere på målet om at skabe verdens førende klynge af robotvirksomheder i Odense, siger Peter Rahbæk Juel.

De fleste af de nuværende 3., 4. og 5. klasseelever modtager de nye computere inden skoleferien. Nogle af skolerne modtager dog først deres andel i starten af august.