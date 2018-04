52-årig varetægtsfængslet for trusler mod rådmand

52-årig mand fra Odense er blevet varetægtfængslet i fire uger for trusler mod rådmand Susanne Crawley Larsen.

Onsdag blev en 52-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for dødstrusler mod rådmand Susanne Crawley Larsen (R). Det oplyser Fyns Anklagere.

Den varetægtsfængslede mand fra Odense er dømt på baggrund af to videoer, han har slået op på sin egen offentlige Facebook-væg, hvor han først truer rådmanden på livet, for senere i endnu en video at bekræfte sine hensigter om at gennemføre dødstruslen.

Fyns Politi bekræfter over for TV 2/Fyn, at det er den samme mand, der tidligere er blevet idømt 90 dages ubetinget varetægtsfængsling for trusler mod Susanne Crawley Larsen.

52årig mand varetægtsfængslet i 4 uger ved retten i #odense for trusler mod lokalpolitiker via video på facebook. #anklager #dkkrim #dkpol — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 18. april 2018