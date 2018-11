Formue konfiskeret på spillebordet: 64-årig dømt for hasardspil på Kværndrup Kro

Du kender måske billedet fra utallige Hollywood-film; en flok mennesker rundt om spillebordet, der er fyldt med kontanter, og for enden af bordet står hovedpersonen – den med terningerne.

Det samme billede mødte politiet, da de under sensommerens Egeskov Marked afbrød en gruppe mænd midt i et hasardspil på Kværndrup Kro.

Meget hasardspil i dag sker jo på nettet, men det her var den gode, gammeldags model med tørre kontanter på bordet Klaus Holten Kristensen, specialanklager, Fyns Politi

Sagen endte i retten, og her blev en 64-årig mand fra Kibæk i Vestjylland idømt dagbøder for at stå bag hasardspil med terninger.

- Meget hasardspil i dag sker jo på nettet, men det her var den gode, gammeldags model med kolde kontanter på bordet, fortæller Klaus Holten Kristensen, der er specialanklager ved Fyns Politi.

Ifølge anklageren var en seks-otte mand omkring bordet. Den dømte var bankier og leder af hasardspillet.

Stort beløb konfiskeret

Den 64-årige mand erkendte sig skyldig, da sagen i torsdags blev behandlet ved Retten i Svendborg.

Han blev idømt ti dagbøder på hver 1.000 kroner, og derudover fik han konfiskeret 56.000 kroner, som lå på spillebordet.

64-årig mand idømt dagbøder for at arrangere terningespil i #Kværndrup Der blev samtidig konfiskeret 56.000 kr. fra spillebordet #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) November 26, 2018

I alt konfiskerede politiet omkring 100.000 kroner ved aktionen på Kværndrup Kro, men den 64-årige vestjyde fik lov at beholde omkring halvdelen, oplyser anklageren.

- Det eneste, der egentlig var strid om i retten, det var, hvor mange af de beslaglagte penge, han kunne få lov at beholde. Retten har så ikke villet konfiskere den del af pengene, han havde i lommen. Så dem fik han lov at beholde, mens resten ender i statskassen, siger Klaus Holten Kristensen.

I dommen er der lagt vægt på, at hasardspillet foregik over tre dage, og at det drejede sig om anselige beløb.

Tradition for hasardspil

Det er ikke første gang, at der er faldet dom efter hasardspil på Kværndrup Kro i forbindelse med Egeskov Marked.

Sidste sommer blev indehaveren af kroen dømt skyldig i at have lagt lokaler til hasardspil – også i sammenhæng med Egeskov Marked.

- Det er vel nærmest en gammel tradition for spillelystne danskere, at der blev spillet på Kværndrup Kro under markedet. Politiet væltede kroen flere gange i 90’erne, erindrer Klaus Holten Kristensen.

Læs også Tøjtyve knuste rude: Flere naboer ringede til politiet