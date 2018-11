79-årig mand fra Munkebo efterlyses internationalt

En 79-årig mand, der bor på et rehabiliteringscenter på Toften i Munkebo, forsvandt tirsdag eftermiddag omkring klokken 15 fra sit hjem, hvorefter han mod Munkebo.

Manden kommer under normale omstændigheder tilbage fra sine cykelture, men det gjorde han ikke tirsdag. Derfor blev han efterlyst af Fyns Politi.

Senere på eftermiddagen kunne politiets efterforskning fastslå, at manden var rejst ud af landet.

Derfor valgte de at indstille eftersøgningen.

Efterlyses i hele Europa

Onsdag aften meddeler Fyns Politi, at de genudsender efterlysningen af den 79-årige – nu i hele Schengenområdet, der dækker det meste af Europa.

- Vi kan se, at hans kreditkort er blevet brugt i Münster i Tyskland. Og fordi han har en hjerneskade, risikerer vi nu, at han går rundt dernede uden at kunne navigere eller tale med nogen. Derfor efterlyser vi ham nu internationalt, siger Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.

Fyns Politi har derfor skrevet til de tyske myndigheder.

- Vi risikerer, at han er i deres varetægt allerede, uden at han kan fortælle dem, hvem han er eller hvorfor han er der, siger vagtchefen.

