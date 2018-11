"Ålen" åbner nyt kontor i fynsk filmby

Det er kulminationen på et langt forløb Godsejer Peter Vilhelm Rosenstand

- Der er lige noget med vores skrivebord, der ikke er helt, som det skal være. Der er et eller andet med stikket, lyder det fra Ann-Alicia Ilskov om hendes hæve-sænke-bord.

Hun er producer for Zentropa Fyn, der i disse dage er ved at rykke ind i lokaler på Boltinggaard Gods.

Boltinggaards filmfaciliteter Faciliteter til studieoptagelser

Scenerum, med scenografi, byg (scene byggeri), lys og postproduktion

Faciliteter til konference og store præsentationer

Formidling og undervisning

Faciliteter til screening

Overnatningsmuligheder (25 dobbeltværelser og to enkeltværelser)

- Det hele spiller bare, lyder det fra den fynske producer.

Hun er sammen med flere andre fynske filmaktører rykket ind på Boltinggaard Gods, der er blevet ombygget for 28 millioner kroner. Det skal gøre godset til Fyns førende filmfællesskab.

- Det er kulminationen på et langt forløb, forklarer godsejer Peter Vilhelm Rosenstand.

Sammen med hustruen Nicoline Rosenstand har godsejerparret igennem fem år indrettet godset til et filmsæt.

- Der var ikke et samlingspunkt omkring hele filmmiljøet på Fyn. Hvorfor ikke lave et sted? Vi ligger centralt på Fyn, uddyber Peter Vilhelm Rosenstand.

Opbakning fra "Ålen"

Torsdag var der reception på det midtfynske filmgods. Her lagde blandt andre Peter Aalbæk Jensen, der er kendt som "Ålen", fra Zentropa vejen forbi.

Han glæder sig over, at filmselskabet har fået en fast base på Fyn.

- På trods af de små afstande i landet, så er der en kæmpestor forskel i udtrykket. Det er interessant at undersøge filmmæssigt, lyder det fra den selverklærede filmkøbmand.

Han tilføjer:

- Det er en produktionsbase og et sted, hvor der skal samles projekter op.

Foruden Zentropa finder man også en række andre aktører fra filmbranchen.

FilmGear Fyn lejer filmudstyr ud, Supersonic Fyn tilbyder lydoptagelse og efterbearbejdning, mens Sjølander Embroidery fremstiller kostumer til filmproduktion.

God økonomisk timing

Zentropa-film optaget på Fyn Mødregruppen

Harpiks

Journal 64

Håbet

Der kommer en dag

En du elsker

Hævnen Se mere

Ombygningen af Boltinggaard har været undervejs i flere år, men det er kun få uger siden, at Folketingets filmforlig faldt på plads.

Det fastslog, at FilmFyn i de kommende fire år får 23,7 millioner fra staten til at støtte filmproduktion på Fyn. Og dermed blev FilmFyns samlede støttemuligheder omtrent fordoblet.

Når filmselskaber modtager produktionsstøtte fra FilmFyn, forpligter de sig samtidig til at købe varer og ydelser på Fyn for det dobbelte beløb. En million kroner i støtte veksles til to millioner kroner i indkøb på Fyn.

Den nye filmaftale kan dermed komme Boltinggaard til gode, for den betyder flere filmproduktioner på Fyn, hvor der bliver brug for studiefaciliteter, mad og indkvartering.

- På FilmFyn elsker vi nogle, der griber chancen. Det gør de her på Boltinggaard, siger Bo Damgaard, direktør for FilmFyn.

Allerede næste år får den seneste produktion fra Boltinggaard premiere. Det sker med "Mødregruppen", som bliver produceret af Zentropa.

