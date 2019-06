Adelig ruin med stinkende lokum dukket op

Det var tydeligt, at det har været et lokum, for den dag jeg gravede der, ville min kone ikke have mig indenfor i huset, så slemt stank jeg. Claus Frederik Sørensen, afdelingsleder for Landskab og Arkæologi ved Ladbymuseet

Pil lidt i leret - helst ikke med fingrene - og en århundrede gammel dunst åbenbarer sig. Det er lort. For her i det centrale Nyborg har der ligget et lokum. Nu er det en udgravning halvt fyldt med grønligt vand.

- Vi har kælderen af et hus her. Vi kan se omridset af det i denne del af udgravningen, fortæller arkæolog Allan Dørup Knudsen fra Østfyns Museer og peger med højre hånd ned på en række sten. Lige ved siden af ligger lokummet.

Turneringsplads i 1550

Han er godt i gang med at finde spor af det Nyborg, der lå på stedet, da Kong Christian 3. i 1550 besluttede sig for, at hans kongeby skulle have en turneringsplads. Et sted hvor ridderne kunne dyste i drabelige dueller.

Der var dog en lille detalje.

Næsten 500 år efter det sidst blev brugt, stinker et lokum i Nyborg stadig af alt andet en lagkage. Foto: Masoud Pouia

- Her boede adelen. Vi ved fra arkiverne, at kongen købte deres huse og lod dem rive ned, så han kunne få sin plads. Det er et af disse huse, vi står ved her, slår Allan Dørup Knudsen fast.

I løbet af tre faser skal hemmelighederne under Nyborgs centrale torv, lige foran rådhuset, afsløres. Siden følger anlæggelsen af et nyt torv. Men ikke før alt er undersøgt.

- Vi har blandt andet fundet disse kakler. De er særligt interessante, fordi de er forsynet med et adelsmærke i det ene hjørne. Med lidt held kan vi finde ud af, hvilken familie det repræsenterede. Og så ved vi, hvem der boede her, siger Allan Dørup Knudsen.

Kakler afslører familien

Udover kakler, sten og potteskår har arkæologerne også udgravet et lokum. Et overdækket sted, hvor man - for at skrive det rent ud - sked ned i en tønde.

Disse kakler bærer en adelsfamilies våbenskjold. Men arkæologerne ved endnu ikke hvilken familie der er tale om. Foto: Masoud Pouia

- Tønderne er der ikke længere, men vi har sporene af, at det var et lerklinet hul, hvor man kunne have tønderne stående, og så tømme dem, når det var tid. Det var tydeligt, at det har været et lokum, for den dag jeg gravede der, ville min kone ikke have mig indenfor i huset, så slemt stank jeg, griner Claus Frederik Sørensen, der som afdelingsleder for Landskab og Arkæologi ved Ladbymuseet har ansvaret for udgravningen.

