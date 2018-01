Cafeteria spares væk: - Det eneste netværk, jeg har i mit liv

En gruppe brugere af svømmehallen på Klosterbakken i Odense mødes flere gange om ugen efter svømning til kaffe og hyggeligt samvær. Men nu frygter de, at en sparerunde vil lukke deres mødested.

Det er en gammel sandhed, at man generelt har det bedst, hvis man er sammen med andre mennesker og ikke sidder alene i ophøjet ensomhed og stilhed.

Og stilhed er der bestemt ikke meget af fredag morgen i cafeteriet i svømmehallen Klosterbakken i Odense.

En gruppe faste brugere mødes flere gange om ugen efter en svømmetur eller en tur i motionsrummet.

- Vi kommer i svømmehallen, og her har vi lært hinanden at kende. Så bliver man sådan enige om, hvornår svømmer du. På den måde har vi lært hinanden at kende, fortæller Poul Eigil Rasmussen fra Odense, der er en af de ældre, der trofast møder op tre gange om ugen.

Hvis han ikke var en del af fællesskabet i det lille cafeteria på Klosterbakken, ville han nok ikke kunne tage sig sammen til at komme afsted. Sådan lyder det i hvert fald fra ham selv.

Mere end bare svømning

Solveig Nielsen blev helt tilfældigt en del af hyggen i cafeteriet. Hun blev for halvandet år siden snakket til af en i fællesskabet, og siden da er hun kommet flere gange om ugen i cafeteriet.

Selvom brugerne mødes i en svømmehal, er det ikke alle, der hopper en tur i vandet for at svømme langt.

- Nogle har ikke fysik til at kunne svømme mere end en bane, men de kommer. De kommer med deres rolator og stok. Og de kæmper sig bare herned, fordi de ved, at der er nogen, som bliver skuffet, hvis ikke de kommer. Og der er nogen, der bliver kede af det. De ved, at de kan komme, som de er, siger Solveig Nielsen til TV2/ Fyn.

Besparelser på mødestedet

By- og Kulturforvaltningen i Odense skal spare:

- Vi er blevet pålagt at finde vores del. Og derfor er vi inde og kigge på, hvordan vi kan udmønte den her besparelse på en fornuftig måde, siger teamleder i svømmehallerne i Odense Idrætspark Kim Wendel.

Det har nu fået brugerne til at råbe vagt i gevær, fordi de er nervøse for, at de kan miste deres faste mødested.

- Vi synes i det hele taget, at det er en dårlig idé at spare på Klosterbakken. Det er et unikt sted og specielt for os ældre - der kommer selvfølgelig også yngre mennesker. Men for os ældre er det et unikt sted, og det er også ligesom det, jeg tror rammerne er skabt til, siger Poul Eigil Rasmussen og fortsætter:

- Det her er måske første skive af spegepølsen, at man begynder at spare på cafeteriet. Og det synes vi er en dårlig idé.

For Solveig Nielsen betyder fællesskabet i svømmehallen meget.

- For mit eget vedkommende vil det betyde et meget meget stort tab i mit liv, fordi det her er og bliver stort set det eneste netværk, jeg har i mit liv, siger hun.

Driften af caféen giver underskud, og det er netop derfor, at den højst sandsynligt står for tur i besparelserne og risikerer at blive lukket.

- Sådan som det foreligger lige i øjeblikket, hvor at vi skal finde den her besparelse, så finder vi selvfølgelig besparelsen i det underskud, som cafeen har i øjeblikket. Derfor vil det være meget svært for os at kunne drive caféen videre, fortæller Kim Wendel.

Men inden det kommer så vidt, at cafeteriet skal lukke, så håber Odense Idrætspark på, at en privat forpagter vil overtage driften. Hvis det ikke lykkedes, kan løsningen blive, at åbningstiden bliver reduceret.

Se hele indslaget her: