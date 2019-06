Efter afsluttet ambulancestrid: Ambulancereddere mangler stadig at få løn

Mandag indgik det hollandskejede ambulanceselskab Bios et forlig med Falck og Region Syddanmark på 152,5 millioner kroner.

Men trods forliget mangler de involverede ambulancereddere stadig at få dele af deres løn udbetalt efter Bios gik konkurs i juli 2016.

- Sagen mellem regionen (Region Syddanmark, red.) og Falck er formentlig afsluttet, men i forhold til vores kravsag så er vi ikke helt i mål endnu, fortæller fællestillidsrepræsentant i Ambulance Syd, Fritz Kjær, til TV 2/Fyn.

Ambulance Syd blev stiftet i august 2018 af Region Syddanmark, da Bios gik konkurs. Ifølge regionen har der været 597 lønkravssager med tidligere ansatte i Bios. Ud af dem er 61 procent nu afsluttet.

Fritz Kjær forklarer, at sagerne er trukket i langdrag, da man mangler beviser, som Bios tog med sig til Holland, da de gik konkurs.

- Sagerne skal afgøres i en fart

Næsten 40 procent af lønkravssagerne er stadig ikke blevet færdigbehandlet.

- De sager vil vi meget gerne have afgjort i en fart. Det er sådan, at vi i regionen har sagsbehandlet samtlige sager. De er nu sendt ud af huset. De cirka 40 procent, der mangler at blive afgjort, håber jeg, snart bliver afgjort, siger Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Hun håber på, at alle sagerne vil være afsluttet inden for de næste par måneder.

Men det kan kun gå for langsomt for fællestillidsrepræsentanten i Ambulance Syd.

- Det giver dårligt arbejdsmiljø. Det blev påvirket dengang, vi var i Bios. Alle vil gerne have det afsluttet, siger Fritz Kjær.

- Vi skal have klappet de her sager af i en fart og få, hvad vi har krav på. Lose (regionsrådsformanden i Region Syddanmark Stephanie Lose, red.) har lovet, at vi nok skal få, hvad vi har krav på.

Tilfreds med forliget

Regionsrådsformanden er tilfreds med forliget, der mandag blev indgået mellem Bios, Falck og regionen selv.

- Jeg er rigtig glad for det her forlig, udtaler Stephanie Lose og fortsætter:

- Det er en sag, som har trukket mange veksler både på borgere og på medarbejdere. Det har været nogle svære politiske beslutninger undervejs, og så er det en tilfredsstillelse, at vi på den del, der handler om jura og økonomi kan sætte et punktum.

Også fællestillidsrepræsentant i Ambulance Syd er tilfreds med forliget.

- Det var forventet det her forlig. At trække det her ud til en retssag har de nok tænkt ville være en tabersag. Så er det godt nok det her forlig, siger Fritz Kjær.