Jyderne kommer: Arena Fyn skifter navn

I fremtiden kommer der til at stå Jyske Bank på siden af Fyns Arena. Banken bliver ny hovedsponsor for Arena Fyn, og den fynske arena bliver derfor den anden arena, som banken sponsorerer efter Boxen i Herning.

Hos Odense Sport & Event ser man frem til samarbejdet med den nye sponsor.

- Vi ved fra Jyske Banks engagement i Herning, at de er en meget aktiv sponsor, som går helhjertet ind i deres samarbejder og har fuld fokus på at begge parter får det optimale ud af aftalen, fortæller Enrico Augustinus, administrerende direktør i Odense Sport & Event.

Der har været flere virksomheder, som har vist interesse i, at få deres navn på siden af den fynske arena.

- Vi har mærket stor interesse fra flere sider for at træde ind som navnesponsor på arenaen, men i sidste ende var det Jyske Banks oprigtige ønske om at udvikle og nytænke arenaens anvendelsesmuligheder, der gjorde udslaget, siger Enrico Augustinus, der er administrerende direktør i Odense Sport & Event

En gensidig aftale

Også Jyske Bank ser frem til samarbejdet, der til at starte med kører til 2022.

-Da muligheden opstod for at gå ind i Arena Fyn, var vi med det samme interesserede, og vores dialog med Odense Sport & Event har kun bekræftet, at samarbejdet er den helt rigtige måde at vise vores tilstedeværelse på Fyn, siger Gert Scheel, erhvervscenterdirektør i Jyske Bank Odense.

Jyske Bank ser frem til eksponeringen fra den anden side af Lillebælt.

- Vi vil gerne have, at fynboerne får et endnu højere kendskab til Jyske Bank, og her finder vi ikke en stærkere partner i regionen end Odense Sport & Event. Arenaen har med sin placering et kæmpe potentiale til at tiltrække gæster fra hele Fyn og resten af landet, fortæller Gert Scheel.

Og der kommer ikke til at gå lang tid, før Arena Fyn slår dørene op under det nye navn. Arenaen åbner dørene den 8. marts, hvor Nephew spiller til en udsolgt koncert.

