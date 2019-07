Autocamper-kaos på Langeland

Langelandsfestivalen tiltrækker stor opmærksomhed, særligt fra autocampere, som det simpelthen vrimler med i området omkring Rudkøbing.

Langeland Kommune har givet mulighed for, at man kan campere med sin autocamper på havnen, men ifølge Fyns Politi har flere borgere ringet ind. De føler sig generet af, at der simpelthen er for mange, og at de holder uhensigtsmæssigt.

- De er ud over det hele. Nogle af dem holder uden at betale, og det er til gene for naboer og dem, der har betalt, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Derfor vil Fyns Politi nu have en dialog med Langeland Kommune om, hvad de kan gøre ved den store population af autocampere.

- Så længe de ikke holder og er til fare for folk, så gør vi ikke noget ved det. Kun hvis de holder ulovligt, siger Kenneth Taanquist.