Bedste regnskab nogensinde: Møbelklassikere hitter i udlandet

Fynsk designmøbelfabrik har haft det bedste år nogensinde. Omsætningen er steget med hele 18 procent og har givet et overskud på over 30 millioner kroner.

Fynske Carl Hansen & Søn har torsdag præsenteret det bedste årsregnskab i virksomhedens 110-årige historie. Det er ottende år i træk, at designvirksomheden oplever en markant fremgang.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Regnskabet viser, at Carl Hansen & Søn nu kan konstatere, at omsætningen de seneste fem år er fordoblet. Det giver nu virksomheden blod på tanden, og nu vil de gå efter en tredobling af overskuddet

Omsætningen i 2017 er steget med 18 procent i forhold til 2016, og blev i alt på 497,4 millioner kroner. Overskuddet er dermed steget med 10 procent fra 2016 og lander på 30,1 millioner kroner.

- Jeg er oprigtigt stolt over og glad for resultatet, og jeg er overbevist om, at vi går nogle særdeles positive år i møde, hvor vi indfrier vores meget ambitiøse målsætning om i 2022 at nå en milliard i omsætning, siger Knud Erik Hansen, der er administrerende direktør hos Carl Hansen & Søn.

Verden vil have danske klassikere

En af grundene til, at den fynske designvirksomhed nu igen kan præsentere et så godt regnskab, er, at der er en stigende efterspørgsel på danske designmøbler i hele verden.

Især i Tyskland, England og Asien er efterspørgslen stor. Der er væksten tocifret.

Men de er ikke de eneste - også sydeuropæerne er vilde med Carl Hansen & Søns produkter. Faktisk står Europa fraregnet Danmark for hele 35 procent af omsætnignen.

- Vi har i 2017 haft vækst i alle markeder, og eksporten er større end nogensinde. Det bekræfter os i, at danske møbelklassikeres rejse internationalt kun lige er begyndt. Vi forventer, at denne eksportvækst vil fortsætte og styrkes de kommende år - både i Europa, i USA og i Asien, fortæller Knud Erik Hansen.

Faktisk er det lidt utroligt, at Carl Hansen & Søn kommer ud af 2017 med et så stort overskud - igen.

Virksomheden har nemlig investeret et trecifret millionbeløb i at flytte alle dets danske faciliteter til et 37.000 kvadratmeter stort erhvervskompleks i Gelsted på Fyn.

Carl Hansen & Søn er ikke kun blevet større i form af lokale, men virksomheden er også blevet flere. I 2017 blev der ansat 30 nye medarbejdere i Danmark, og virksomheden opkøbte både Søborg Møbler og den vietnamesiske møbelvirksomhed DAFI.

