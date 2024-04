Udsatte kvinder snydt for støtte - "forrykt", lyder kritikken

Ud over tilskuddet giver Odense Kommune fri husleje i bygningen, hvor Reden holder til.

Med et økonomisk presset socialområde generelt i Odense Kommune er der ikke mere at hente her, fortæller rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V).



- Socialministeren og Christiansborg burde få udjævnet de her uligheder og sikre, at hvis man har den samme borgergruppe, som har de samme udfordringer, så får man de samme penge.

Fynskvalgte rækker ud til ministeren

Både Lars Chr. Lilleholt (V) og Thomas Skriver Jensen (S) har besøgt Reden i Odense og hørt om stedets situation.

- Skal man løse den stadigt voksende opgave, som Reden har at løse, og skal Reden Odense undgå at lukke i nattetimerne, så er der brug for at få tilført nogle flere penge, siger Lars Chr. Lilleholt.