Beruset og påvirket mand kører galt og angriber politibetjente med spark

Fyns Politi blev natten til onsdag kaldt ud til et solouheld på Faaborg-egnen, hvor en mandlig bilist var forulykket i en rundkørsel.

Da betjentene ankommer til ulykkesstedet, viser den 28-årige mand bag rattet i den forulykkede bil sig at være påvirket.

- Han var meget beruset. Han var påvirket af formentlig både alkohol og muligvis også stoffer, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Derudover nægtede manden at oplyse navn, cpr-nummer og øvrige informationer, som patruljen bad ham om at udlevere, og som han er forpligtet til at oplyse.

Derfor beslutter betjentene at anholde manden. Den udvikling håndterede bilisten ifølge vagtchefen ikke så godt.

- Han blev meget udadreagerende. Han blev rigtig voldelig, og han sparkede ud efter patruljen og truede dem, siger vagtchefen.

Den 28-årige mand, der er fynbo, blev derfor taget med på Politistationen i Odense, hvor han fortsat sidder onsdag formiddag. Han kan se frem til flere sigtelser efter nattens episode.

- Han har truet og forsøgt vold mod tjenestemand i funktion, og så har han kørt påvirket. Nu arbejder vi videre med efterforskningen, og så må vise, hvad der skal ske med ham, siger Milan Holck Nielsen.