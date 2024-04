Kæmpe drama: Venstre-top trækker sig efter ballade om episode til havnefest

Venstre-toppens afgang fremgår af en intern mail, som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

I mailen skriver formand Louise Bechmann blandt andet:

”Jeg er ikke gået ind i dette arbejde i bestyrelsen for at skulle hænges ud i pressen og af andre i partiet. Jeg har efter bedste evne forsøgt at sikre en ordentlig tone og at alle blev hørt. Efter mange overvejelser må jeg derfor meddele, at jeg trækker mig som formand og dermed også fra bestyrelsen.”

Ballade fra havnefest

Af mailen fremgår det, at der er indkaldt til en ekstraordinært generalforsamling den 14. maj i Borgerhuset i Rudkøbing, hvor der skal vælges en ny formand og næstformand.

Det sker på bagkant af længere tids uro i partiet. Først trak fire ud af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer sig fra partiet, efter det stod klart, at Ulrik Kølle Hansen blev valgt som partiets borgmesterkandidat til det forestående kommunalvalg.

Siden kunne TV 2 Fyn afsløre, at de fire personers udmeldelse af partiet skete på baggrund af en episode til havnefesten i Bagenkop sidste sommer, hvor Ulrik Kølle Hansen overfusede og truede en kvindelig vagt med tæsk.

De fire tidligere Venstre-medlemmer Karina Jørgensen, Peder Hansen, Jesper Skovhus og Brian Dalsgaard har alle bekræftet over TV 2 Fyn, at deres beslutning hang sammen med episoden til havnefesten.