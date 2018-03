Bibi fra banken til skoleelever: Brug forskellige adgangskoder

I denne uge er der traditionen tro Pengeuge på mange af landets folkeskoler. I år er der særligt fokus på digital sikkerhed.

Afdrag, lån og budget. Der er nok at holde styr på. Og netop derfor har 7. A på Nymarken Skole ved Kerteminde tirsdag morgen fint besøg.

Bibi Foged Rasmussen fra Danske Bank i Kerteminde er inviteret ud i forbindelse med folkeskolernes Pengeuge, hvor hun skal lære eleverne, hvordan de bedst håndterer pengesager. Som noget nyt i år er der sat ekstra fokus på digital sikkerhed.

- Vi er nødt til at gøre de unge opmærksom på, at de skal være rigtig forsigtige både i den digitale gang, som er den primære gang efterhånden, men også omkring deres betalingskort, siger Bibi Foged Rasmussen, der er privatrådgiver hos Danske Bank i Kerteminde.

Banken oplever et stigende antal sager med digital svindel.

- Vi oplever flere og flere sager, hvor der bliver svindlet og snydt både på kort og MobilePay. Så det har vi fokus på, siger Bibi Foged Rasmussen,

Gjorde indtryk på eleverne

Det er emner som budget, lån og NemID, eleverne lærer om, men især digital sikkerhed og hacking var det, der gjorde størst indtryk på eleverne.

- Jeg har ikke tænkt så meget over det før nu. Jeg tror tit, at jeg glemmer det med, at jeg skal have forskellige koder. Jeg har den samme kode til alt. Det er noget, jeg tænker over nu, fortæller Hanna Kirketorp-Madsen fra 7. A efter dagens undervisning.

På trods af at enkelte elever har lært om, hvordan de bedst beskytter sig selv på nettet hjemmefra, kom det ekstra tæt på til undervisningen i dag, hvor store konsekvenserne af digital svindel kan være.

- Det er ikke noget man lige tænker over hver gang man går på nettet. Lige nu er der mange sms'er og emails, hvor man får ting, der sender en ind på en hjemmeside. Men mine forældre har oplyst mig om, at jeg aldrig skal gå ind på det, trykke på det eller skrive nogle af mine personlige oplysninger, siger Michaela Zdychavska, der er elev i 7. A på Nymarken Skole.

Det er vigtigt for folkeskolen

Jesper Ottosen, der er matematiklærer i 7. A, fortæller, at der hidtil ikke har været så meget fokus på den digitale sikkerhed på skolen. Derfor er han glad for, at Pengeugen sætter fokus på netop det.

- Det er noget, vi ikke har tænkt så meget over. Men vi burde have tænkt mere over det. Det er vi begyndt at gøre nu, da det jo er en vigtig ting i dag. Jeg synes, det er vigtigt, at børn får en god start på livet. Og vi er jo med til at danne og opdrage dem og give dem en god start på livet. Det er vigtigt for folkeskolen, siger Jesper Ottosen til TV2/Fyn.

