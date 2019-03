Børn skal gøre Odense førende inden for robotter

Robotter, kodning og algoritmer er blevet hverdag i Odenses børnehaver og skoler, og derfor er det vigtigt, at børnene lærer mere om, hvordan de skal klare sig på internettet.

Læs også Robotforskning på SDU styrkes med 100 millioner kroner

Derfor gør Odense Kommune klar til at lægge en tiårig strategi for børn og unges teknologiforståelse. Tirsdag mødes et panel bestående af otte eksperter for at diskutere, hvordan kommunen konkret skal gribe opgaven an.

En af de otte eksperter er Esben Østergaard, som er iværksætter inden for robotteknologi.

- Der er brug for, at børn lærer at forstå teknologi og den øvrige verden omkring dem. Derudover også basale menneskelige færdigheder samt det at lære at lære. Det vil give Odenses børn og unge de bedste muligheder for at klare sig i den fremtid, vi kigger ind i, siger Esben Østergaard.

Odense som international robotby

Netop i en by som Odense, som brander sig som en af verdens førende inden for robotteknologi, er det vigtigt, at børn og voksne er klædt bedst muligt på, når det gælder digital dannelse.

Ambitionerne er store, fortæller børn- og ungerådmand Susanne Crawley fra Radikale Venstre.

- Odense skal gå forrest, ikke bare nationalt, men internationalt, siger Susanne Crawley.

- Det glæder mig, at vi er lykkedes med at samle en gruppe mennesker, som brænder for denne dagsorden. De er teknologisk begejstrede og samtidigt optagede af, hvordan vi mennesker begår os klogt i samspillet med teknologien, forklarer hun.

Fakta om ekspertpanel De otte medlemmer er eksperter inden for hvert deres felt og kan derfor bidrage med forskellige perspektiver: Marianne Thellersen, Senior Vice President, Innovation and Entreprenuership, DTU Preben Mejer, CEO Radr. Bestyrelsesformand i Innovation Lab. Esben Østergaard, CTO, Universal Robots Harald Reedtz Tokerød, digitaliseringsrådgiver, Tokerød Plus Kamilla Jørning Roost, salgschef, Uddannelses- og forskningsområdet, Microsoft Danmark Henning Andersen, uddannelsesdirektør, Det Tekniske Fakultet, SDU Nina Bonderup Dohn, professor, Institut for Design og Kommunikation, SDU Ulla Dyrløv, psykolog, forfatter og foredragsholder, Familiepsykologisk Praksis Se mere

50 millioner kroner sat af

Det er et bredt flertal i byrådet i Odense, der står bag visionen om at styrke børnenes forståelse af teknologi. Der er sat 50 millioner kroner af over en tiårig periode.

- I Odense har vi ikke bare skabt en national styrkeposition med vores robotklynge - vi har etableret en af de vigtigste robotklynger i verden. Med den position har vi et stort ansvar for, at vores børn og unge er klædt på til at bruge og forstå den teknologi, der omgiver dem, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Ekspertpanelet holder sin første workshop tirsdag klokken 14.30. Her skal de blandt andet diskutere, hvordan børn undgår, at de ikke bliver udsat for digital kriminalitet, og om pigerne bliver hægtet af i forhold til drengene, når det gælder digital dannelse.

Næste workshop er 8. april.