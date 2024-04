Frugtavleren Henning bruger vindmaskine i kamp mod nattefrost

Frosten i foråret opstår i de fleste tilfælde, når vejret er helt vindstille og klart.

I sådanne situationer står luften stille og bliver afkølet og kan ud på natten nå ned under frysepunktet.

Til gengæld skal man ikke langt op i luften for at finde plusgrader. På en frostklar nat, hvor der er frost ved jorden, kan man opleve, at der i en højde af fem-syv meter er en-to graders varme.