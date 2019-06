Tidligere trafikminister: Bro mellem Als og Fyn bliver en realitet

- Jeg talte med en af de tidligere trafikminstre for nylig, og han sagde, at broen kommer. Det er kun et spørgsmål om tid, siger Mogens K. Nielsen, som er med på Folkemødet på Bornholm.

Han er formand for Foreningen Als Fyn Broen og står i stand nummer A19 i Danchels Anlæg i Allinge. Her har foreningen opstillet et lille telt, hvor han og et par frivillige bro-forkæmpere uddeler foldere, bolcher og lysegrønne solbriller til de forbipasserende.

- Men du får mig ikke til at afsløre navnet på den tidligere trafikminister. Det beholder jeg for mig selv et stykke tid endnu, siger han med et smil og et glimt i øjet.

- Jeg er optimistisk

Mogens K. Nielsen har ikke opgivet håbet og troen, selv om politikerne i udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark tidligere på året besluttede, at broen ikke skulle med på den prioriteringsliste, som en samlet Region kan anbefale til politikerne på Christiansborg, når pengene til fremtidens trafikinvesteringer skal fordeles.

00:52 - Vi forventer jo først og fremmest, at vi kan sætte vores forbindelse mellem Als og Fyn på dagsordenen. Og det er er jo først og fremmest ved at bekendtgøre, hvad er det for nogle ting, broen skal medvirke til. Luk video

- Jeg er optimistisk, og broen skal nok komme. Siden er der jo sket det, at Vejdirektoratet i marts offentliggjorde den første uvildige screening af projektet. Den slog fast, at gevinsterne er større end først antaget. Dermed er der et bedre grundlag at diskutere ud fra, mener han.

- Det var virkelig en god nyhed, og nu mangler vi bare, at regering og folketing finder de cirka 20 millioner kroner, som det vil koste at få lavet en egentlig forundersøgelse.

Stor interesse

- Folkemødet er et godt sted at være. Vores opgave er jo netop at skaffe folkelig opmærksomhed og forståelse for projektet, og vi kan mærke, at interessen er stor, lyder det fra Mogens K. Nielsen.

- I morgen (fredag, red.) har vi arrangeret debat i teltet med en række centrale beslutningstagere. Vi får besøg af blandt andre socialdemokraternes trafikordfører Rasmus Prehn, direktør Michael Svane fra DI Transport og fungerende sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Jeg håber, at mange vil møde op og blive klogere på, hvordan broen kan udvikle hele Syddanmark og skabe lige adgang til sundhed og uddannelser på begge sider af Lillebælt.

Mogens K. Nielsen føler sig overbevist om, at han nok skal nå at opleve broen blive bygget, selv om han har rundet de 80 år.

00:31 - Det er vigtigt, at enhver generation tænker langt ud i fremtiden, og man må jo også tænke på ens efterkommere og børnebørn, lyder opfordringen fra Mogens K. Nielsen. Luk video

- Men nu er det vigtigste jo ikke, at det bliver i min levetid. Men det er vigtigt, at enhver generation tænker langt ud i fremtiden, og man må jo også tænke på ens efterkommere og børnebørn. Det er ikke afgørende for mig, men jeg har jo tidligere sagt, at jeg skal over den bro, om jeg så skal køre over den i rullestol.