Forslag: Brug pengene fra Torsdagskoncerter, julemarked og pigegarde til kultur i Vollsmose

Opdatering Artiklen er opdateret med kommentarer fra By- og kulturudvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

Vollsmose står over for en radikal forandring det kommende årti. Området skal forvandles fra en ghetto til en sprudlende bydel med blandet bebyggelse og en mangfoldig befolkningssammensætning. Byomdannelsen betyder også, at Vollsmose skal styrkes med nye kultur- og fritidstilbud.

På tirsdag skal politikerne i kommunens By- og Kulturforvaltning tage stilling til en plan om at oprette kreative værksteder og en lang række nye initiativer, der kan styrke kultur- og fritidslivet i det udsatte boligområde.

Læs også Besparelser i Odense: Musikkorps kan reddes på målstregen

Forvaltningen foreslår blandt andet, at Vollsmose får et filmværksted, som skal være en sattelit under Odense Filmværksted, et "Residency", hvor nationale og internationale kunstnere kan bo i kortere eller længere tid og en række byhaver, hvor lokale beboere kan dyrke grøntsager.

Ifølge planen skal en del af de nye kulturelle tilbud placeres i den tidligere ungdomsklub Pyramiden i Vollsmose.

Den nedlagte ungdomsklub Pyramiden skal ifølge forslaget huse nogle af de nye kulturelle tilbud. Foto: Morten Albek

Verdensfestival og børnekulturhus

På længere sigt skal bydelen også styrkes med en kunstgræsbane, et fritidshus, et børnekulturhus og en verdensfestival, hvor alle byens foreninger inviteres til at deltage.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) bakker op om de ambitiøse planer.

- Det er en rigtig god ide. Disse initiativer vil understøtte transformationen i Vollsmose og være til at give bydelen et nyt image, siger rådmanden.

Læs også Millionbesparelser ryster Odense: Mere ukrudt, mindre musik - og væk med Friluftsbadet

Musikkorps truet af lukning

I første omgang lyder prisen for de tre initiativer på 1,2 millioner kroner, og forvaltningen foreslår, at de nye tiltag i Vollsmose finansieres ved at finde pengene i budgettet fra HCA Julemarked, Torsdagskoncerterne og fra budgetet til byens tre musikkorops, som omfatter Odense Skole- og ungdomsorkester, Odense Tambourkorps og Odense Pigegarde.

De tre musikkorps får årligt omkring 360.000 kroner tilsammen, og hvis tilskuddet ryger, så vil det betyde lukning for et eller flere af de tre musikkorps.

- Vi kan ikke klare os uden det kommunale tilskud. Hvis det bortfalder så lukker vi, siger formanden Eva Kirckhoff Henningsen.

Læs også Fyringer på vej: Kulturnedskæringer bygger på misforståelser

I 2017 var tilskuddet til de tre musikkorps også i spil til en sparerunde, men i sidste øjeblik blev tilskuddet fredet og orkestrene reddet.

- Vi skaber glæde i byen og får masser af positive reaktioner når vi spiller, og derudover giver vi 40 unge mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse. Jeg er ret træt af det, hvis vi nu igen skal kæmpe for vores overlevelse, siger formanden for Odense Pigegarde.

Skeptisk rådmand

En del af de penge, der bliver brugt på HCA Julemarked og Torsdagskoncernterne i Kongens Have er i forvejen med i et sparekatalog fra Odense Kommune. Nu lægger By- og Kultforvaltningen op til at tage yderligere 840.000 kroner fra julemarkedet og torsdagskoncerterne og bruge dem til kultursatsningen i Vollsmose.

Selvom rådmand Jane Jegind støtter en udbygning af kultur- og fritidslivet i Vollsmose, bakker hun ikke op om, at finansieringen skal findes med penge fra torsdagskoncerterne, julemarkedet og byens musikkorps.

- Det er jeg slet ikke enig i. Vi må finde pengene andre steder, så vi ikke lukker populære kulturelle tilbud i Odense, siger Jane Jegind.

Heller ikke socialdemokraten Anders W. Berthelsen er begejstret for at finansiere projektet ved at tage penge fra ting som pigegarde og julemarked. Han vil i stedet vente til kommunens budget er på plads med at drøfte forslaget.

- Det er ikke et godt forslag. Derfor overvejer vi at udsætte det til efter budgettet, for vi skal have det drøftet ordentligt først. Helt generelt er det ikke vores kop te at tage penge på den måde, siger han til TV 2/Fyn.

Uanset hvordan politikerne vælger at prioritere, er dette års julemarked sikret, da besparelserne og en eventuel overflytning af penge til kulturtilbud i Vollsmose først bliver gennemført i 2020.