Min mening: Danmark skal igen blive et grønt foregangsland

Af Rasmus Helveg Petersen, folketingskandidat, Radikale Venstre

Grøn kan gradbøjes, og der er mange nuancer af grøn i det politiske landskab. Hvis vi skal bremse den globale opvarmning og klimaforandringerne – og det skal vi – så skal der mere grøn vilje til, end de lysegrønne og nygrønne partier lægger for dagen.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Globalt står vi med en udfordring, der skal løses internationalt. Vi har brug for et nyt Folketing, der har styrken og evnerne til at være en spiller i EU, der dermed kan påvirke resten af verden. Jeg har som tidligere klimaminister deltaget i forhandlinger med fodslæbende lande i Europa, og det kræver en ambitiøs og sikker linje fra Danmark at kunne spille ind, hvor det gør forskel, og hvor man får andre lande med.

Styrken i EU får vi kun, hvis Danmark igen bliver et grønt foregangsland. Det er en position, vi har mistet, men som vi kan få igen. Men kun hvis vi har modet og ambitionerne til grøn handling nu.

Og her er det, at nuancerne kommer ind. For på vælgermøderne og i den politiske debat er stort set alle partier grønne. Det er positivt. For sådan var det ikke for bare nogle måneder eller et par år siden. Det er danskernes bekymring og engagement i klimaspørgsmålet, der har påvirket politikerne.

Men hvor grønne er de nygrønne partier så? Det er min oplevelse, at der er en stor vilje til at handle og til at gøre mere, end vi har set i den seneste regeringsperiode. Og jeg tror helt sikkert, at vi i samarbejde kan nå længere i den næste.

Jeg oplever dog samtidig, at der stadig er en berøringsangst, når vi kommer til det svære. Til forandringer i transporten og i landbruget.

Statsministeren har været ude at sige, at man ikke skal have dårlig samvittighed, fordi familien flyver en tur på ferie. Det mener jeg heller ikke, at man skal. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget.

Radikale Venstre mener, at alle fly, der letter fra Danmark, skal betale 250 kroner pr. ton CO2, flyet udleder. Pengene skal bruges til at rejse ny skov og til at udvikle grønne løsninger i flytrafikken.

Vi skal have én million elbiler på de danske veje i 2030. Og allerede i 2025 skal alle taxaer være grønne. Og når det offentlige køber busser, skraldebiler og biler i hjemmeplejen skal de være grønne.

I valgdebatterne er der flere partier, der heller ikke rigtig tør røre ved landbruget. Men det kommer vi ikke uden om, hvis vi skal reducere Danmarks CO2-udledning. Og det skal vi!

Radikale Venstre vil gøre vores fødevareproduktion til det næste klimaeventyr, som vi gjorde med vindmøllerne. Dansk landbrug skal være grønt, og dårlig landbrugsjord skal laves til god natur. Vi ønsker et landbrug med færre sprøjtemidler, hvilket kræver nye metoder. Derfor vil vi investere et rekordbeløb i forskning, som giver landbruget nye skånsomme metoder, som ikke skader miljø og klima. Landbruget skal ikke afvikles, men have hjælp til at øge produktiviteten og være klar til de nye typer fødevarer, som gavner klimaet.

Folketingsvalget den 5. juni er et klimavalg. Vi har brug for et ægte grønt Folketing, der ikke er bange for at skabe de nødvendige forandringer, der skal til, for at Danmark igen bliver et grønt foregangsland, der kan påvirke EU og dermed resten af verden.