Dannebrog i byrådssalen kan være gratis - eller koste 65.000 kroner

Et stort flertal i Odense Byråd er enige om, at byrådssalen skal udsmykkes med Dannebrog. Tilbage i november sidste år besluttede alle partier - bortset fra Enhedslisten - at bakke op om et forslag fra Dansk Folkeparti om at opsætte Dannebrog i byrådssalen.

Begrundelsen var blandt andet, at Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark, og et flag, som er symbol på alt det, der binder Odense Byråd sammen trods politiske forskelle og uenigheder.

Men trods det massive flertal er der efter ti måneder stadig intet flag i byrådssalen. Det skyldes blandt andet sagsbehandlingstiden i Forsvaret. Men nu nærmer en beslutning sig måske.

- Jeg er da utrolig glad for at der endelig sker noget, siger Christel Gall fra Dansk Folkeparti, der rejste sagen i november sidste år.

Replika til 65.000 kroner

Embedsmændene i Borgmesterforvaltningen har foretaget grundige undersøgelser af, hvordan Dannebrog kan blive synlig, når politikerne holder byrådsmøder.

Enten kan kommunen tage imod et gratis tilbud fra foreningen Danmarks-Samfundet om at få opstillet Dannebrog på en fanefod i byrådssalen.

Eller også kan politikerne få udarbejdet en replika af Fynske Livregiments Fane. Det vil komme til at koste 65.000 kroner at få udarbejdet en replika og få den opstillet på en fanefod i Byrådssalen.

Oprindeligt var det håbet, at kommunen kunne få den originale fane fra Det Fynske Livregiment, der stod på Odense Kaserne indtil kasernen lukkede endeligt i januar 2017. Men fanen blev i forbindelse med lukningen overdraget til Skive Kaserne, og da den er en foræring fra dronning Margrethe, kan den hverken overdrages eller udlånes til Odense Kommune.

Oberst bag undersøgelse

Derfor bad Borgmesterforvaltningen oberst Flemming Agerskov, der var den sidste chef for regimentet på Fyn om at undersøge mulighederne for at lave en replika af fanen.

Oberstens undersøgelser viser nu, at kommunen kan få fremstillet en nøjagtig kopi af Livregimentes Fane til 65.000 kroner. Fanen vil i givet fald blive lavet i silke og få broderede navnetræk, regimentsmærke og tekst som på den originale fane.

- Jeg synes, at det vigtigste er, at vi snart får opsat den fane. Og umiddelbart synes jeg da, at vi skal tage imod tilbuddet fra Danmark-Samfundet, når vi alligevel ikke kan få den originale fane fra Det Fynske Livregiment, siger Christel Gall.

På onsdag skal politikerne i byens økonomiudvalg tage stilling til, hvilken fane der skal opstilles i byrådssalen. Christina Gall er ikke medlem af økonomiudvalget og har derfor ingen indflydelse på beslutningen.