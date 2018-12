App på vej: Demente Kirsten kan se, når hun er forvirret

Nyborg Kommune vil i samarbejde med Syddansk Universitet udvikle en ny app til kommunens borgere med demens.

En af testpersonerne er pensionisten Kirsten Lindholm. Fra efteråret 2019 skal hun være med til at teste den digitale demensassistent.

- Den (appen, red.) vil være god, lyder det fra pensionisten.

Hun glæder sig over, at den kan hjælpe hende, når hun navigerer gader og stræder i Nyborg.

- Den vil hjælpe mig på rette spor igen, forklarer hun.

Efter planen kan appen registrere, hvis en dement er kommet på afveje. Derpå kan appen give den demente og de pårørende besked og give placeringen videre via telefonens indbyggede gps.

Registrere bevægelser

For Lotte Lindholm, der er datter og pårørende, giver det også tryghed, at Kirsten Lindholm i 2019 får assistance i app-form.

- Hvis du går ud på gaden og ikke kan finde hjem, så ved jeg i hvert fald godt, hvordan du reagerer - så vil du stå og dreje rundt om dig selv, siger Lotte Lindholm til sin svigermor.

Efter planen kan appen registrere netop den dementes bevægelser. Dem sammenholder appen mod den dementes normale bevægelser. Derfor kan den konstatere, om der er noget galt. Det forklarer projektleder fra SDU Barbara Tvede Andersen.

- I den digitale løsning er det muligt at samle informationer om den demensramtes normale færden og bevægelsesmønster, siger projektlederen

Hun fortsætter:

- Hvis der kommer afvigelser fra det normale, vil der automatisk blive givet besked til pårørende eller en anden, som kan hjælpe borgeren på rette spor.

Giver tryghed til de pårørende

Ifølge Barbara Tvede Andersen vil appen også give en bedre hverdag til nyborgensere med demens.

- Den hjælper dem med at få en lidt bedre hverdag, hvor de selv kan orientere sig og føle sig trygge, forklarer hun.

Projektlederen forsikrer, at det ikke kun er den demente, der får glæde af tjenesten.

- Den pårørende kan også få den der sikkerhed om, at det netop går godt med mor, bedstefar eller hvem det nu måtte være.

Den påstand bliver bakket op af Lotte Lindholm i forhold til hendes svigermor.

- Det skal ikke være sådan, at Kirsten føler sig overvåget 24 timer i døgnet, men bare det, at der er en tryghed om, at nu er der et eller andet galt, forklarer hun.

Efter planen skal det 2,3 millioner kroner dyre projekt i Nyborg bredes til resten af landet.