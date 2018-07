- Det er fedt, fordi man har set hende på tv

Den kvindelige landsholdsspiller Pernille Harder var tirsdag forbi Odense med sin fodboldskole, som er et regulært hit blandt unge piger.

Hele tirsdagen i bagende sol har 30 talentfulde unge piger mellem 11 og 14 år løbet rundt efter en bold og landsholdsspiller Pernille Harders ordrer på fodboldbanerne i Marienlyst.

Danmarks bedste og en af verdens bedste fodboldspillere var forbi med sin fodboldcamp, Pernille Harder Camp Days, hvor man kommer helt tæt på Pernille Harder og får en dag med en masse træning og indblik i et liv som professionel fodboldspiller, hvor det mentale aspekt også har en stor betydning.

To af dem var Sofie Sandberg Nielsen fra Tarup Paarup og Matilde Jessen fra Team Odense Q. De havde glædet sig meget til at møde landsholdsspilleren fra Ikast.

Læs også Fynsk EM-sølvtræner i knæ: Så store konsekvenser det næsten ikke kan overskues

- Det er anderledes, og det er en professionel. Så det er en, der har været i branchen i flere år, så man kan se op til hende, siger Matilde Jessen.

- Ja, og det er bare fedt at være ude og spille med hende, se hende og spille sammen med hende. Fordi man har altid bare set hende på fjernsyn, siger Sofie Sandberg Nielsen.

Populær fodboldcamp

Pernille Harder lancerede konceptet i sommeren 2016 og valgte i år at gentage succesen. Og det har været populært. Pladserne på de forskellige dage på fodboldlejren blev revet væk i løbet af bare tre minutter. Pernille Harder har selv arrangeret konceptet og glæder sig til igen at kunne inspirere en masse fodboldglade piger.

- Det er dejlist at se, der er så stor efterspørgsel. Udover dem, der er her i dag, er der også ret mange på venteliste, og det viser bare noget om, hvor langt kvindefodbolden er kommet her i Danmark, siger Pernille Harder, der håber, at pigerne får noget med hjem i klubberne efter dagen.

- Jeg håber, de har fået noget inspiration og har fået nogle øvelser, som de kan tage med sig. Og så håber jeg, at de har hørt lidt fra mit oplæg om, hvad det er, der skal til for, at man kan komme så langt, som jeg er kommet.

Læs også Fynsk landstræner: Derfor stopper jeg

I år kommer Pernille Harder Camp Days rundt i landet modsat sidste år. Populariten har gjort, at hun har valgt at afholde tre dage fordelt i landet, én på Sjælland, én på Fyn og én i Jylland. Sidste dag er onsdag den 18. juli i Pernille Harders hjemby, Ikast.

Den 24-årige angriber spiller i den tyske storklub Wolfsburg. Hun har kontrakt med klubben frem til sommeren 2019. Før det spillede hun i svenske Linköpings FC, hvor hun havde stor succes. I november fik hun priserne som årets mest værdifulde spiller og årets angriber i Allsvenskan. Hun er noteret for 101 landskampe og 53 mål.