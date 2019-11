Tæpper og pivedyr: Dyreklinik samler ind til de hjemløses hunde

Vinteren er tæt på, og når man bor på gaden med sin ejer, kan det være en kold tid at gå i møde som hund.

Men på AniCura Rynkeby Dyreklinik har man valgt at gentage sidste års succes med at samle ind til de hjemløses hunde på Fyn.

Det endte jo faktisk med, at vi måtte fylde vores varevogn tre gange helt til taget med alt. Det var helt sindssygt sidste år. Mette Mi Søgaard, veterinærsygeplejerske AniCura Rynkeby Dyreklinik

Dyreklinikken har i mange år doneret foder og tæpper til de hjemløses hunde, men først sidste år blev det sat i system.

- Det var et kæmpe hit, og så besluttede vi os for, at det skulle vi bare gøre igen, siger Mette Mi Søgaard, der er veterinærsygeplejersker hos AniCura Rynkeby Dyreklinik og kvinden bag indsamlingen.

Mangel på loppemidler

Selvom indsamlingen officielt først går i gang i dag mandag, er der allerede flere kasser fyldt med godbidder, seler, tæpper og jakker til hundene klar på klinikken. Men der er stadig brug for mere, fortæller Mette Mi Søgaard.

Mette Mi Søgaard viser, hvad dyreklinikken allerede nu har fået samlet ind. Foto: Ole Holbech

Sidste år hittede foder, godbidder, loppemidler og lune jakker.

- Alt blev faktisk taget rigtig godt imod, men der var mangel på loppemidler, for det er jo ikke noget, man lige ligger inde med og kan aflevere, fortæller Mette Mi Søgaard.

Det var helt sindssygt

Veterinærsygeplejersken fortæller, at responsen på indsamlingen sidste år kom lidt bag på dem.

- Det var overvældende. Vi havde regnet med, at vi måske havde en papkasse med ting, vi kunne køre af sted med, men det endte jo faktisk med, at vi måtte fylde vores varevogn tre gange helt til taget med alt, siger hun og fortsætter:

- Vi havde folk fra Jylland, der sendte os pakker. Vi fik penge, så vi kunne handle i butikken til hundene. Det var helt sindssygt sidste år.

Det er ikke kun privatpersoner, der giver pivedyr og godbidder til hundene. Også flere firmaer har doneret paller med foder og tæpper.

Dyreklinikken samler ind til og med den 2. december.

- Så pakker jeg bilen den 3. december, og så kører vi ud og afleverer til de hjemløse og deres hunde i Odense, siger veterinærsygeplejersken, der tydeligt husker sidste år, da varebilen nåede frem til herberget i Odense.

- De var meget, meget glade sidste år, da vi kom.

Ifølge Mette Mi Søgaard har dyreklinikken en aftale med et herberg, hvor herberget opbevarer dét foder og de hundeting, som ikke bliver delt ud i første omgang, så de hjemløse løbende kan hente det, de har brug for.

Du kan donere brugbare ting på AniCura Dyreklinikkerne i Rynkeby, Kerteminde og Nyborg.